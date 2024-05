8 mag 2024 11:00

CHISSA’ SE IN CINA MANGEREBBERO PURE QUESTI - I PIPISTRELLI AFRICANI CON LA TESTA A MARTELLO SONO TALMENTE BRUTTI CHE SEMBRANO DEI GARGOYLE, HANNO LE NARICI ALLARGATE, LE LABBRA DEFORMATE E UN’APERTURA ALARE LUNGA FINO A UN METRO – COME FANNO AD ACCOPPIARSI? NON PUNTANO SUL FASCINO: I MASCHI METTONO IN SCENA UNA BATTAGLIA CANORA A CUI PARTECIPANO CONTEMPORANEAMENTE ANCHE 150 ESEMPLARI…