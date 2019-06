CHIU' PILU PI' TUTTE – IL RASOIO CHE SI FA PUBBLICITA' CON IL PELO SELVAGGIO: INGUINE, ASCELLE E GAMBE VERSIONE ''NATURE'', PER CAVALCARE IL MOVIMENTO FEMMINISTA CHE VUOLE LASCIARE IL POSTO SUL LETTINO DELL’ESTETISTA AGLI UOMINI CHE SOGNANO UN CORPO GLABRO (VIDEO)

Martina Manfredi per "www.glamour.it"

pubblicita' rasoio pro pelo 9

La depilazione non è certo un’invenzione della nostra società: lo facevano già le egiziane, usando le conchiglie, poi nel 1915 grazie a Gillette anche le donne hanno potuto godere della comodità del rasoio, finché tra gli anni ’50 e ’70 radersi è diventata una normalità. Prima nelle zone più esposte alla vista, poi anche dove non batte il sole (nemmeno con i bikini più microscopici) con la moda della depilazione intima integrale. Oggi però le abitudini di depilazione e rasatura stanno vivendo un cambiamento epocale.

pubblicita' rasoio pro pelo 3

Secondo una ricerca Mintel, in America il mercato è in calo del 3,9% rispetto al 2017, nonostante gli uomini glabri siano sempre di più. Mentre infatti la depilazione maschile sta diventando sempre più popolare – anche nelle parti intime con la moda del manscaping – tra le donne la tendenza è inversa: secondo Mintel, tra i 18 e i 24 anni le ragazze che si radono le ascelle sono scese dal 95% nel 2013 al 77% nel 2016, mentre quelle che si radono le gambe dal 92% nel 2012 sono diventate l’85% nel 2016.

pubblicita' rasoio pro pelo 8

E se sul calo delle vendite incidono forse anche le tecniche di epilazione definitiva, le ricerche sulle abitudini non mentono: complici anche le star che sempre più spesso mostrano i loro peli – da Cara Delevingne su Instagram ad Halsey sulla copertina di Rolling Stones – il movimento #freeyourpits raccoglie sempre più adesioni.

pubblicita' rasoio pro pelo 2

Le donne si radono meno, mentre le novità tra i prodotti depilatori sono sempre di più, dal rasoio di Wilkinson già insaponato alla luce pulsata a domicilio di Bellissima, dal gel depilatorio di Depilzero ai patch post-epilazione di Ayay (guardale tutte nella gallery in alto).

pubblicita' rasoio pro pelo 4

Tra le novità comunque non mancano i marchi che cavalcano l’attitudine #hairpositive invitando le donne a radersi solo dove e come vogliono, e non per dovere sociale. Tra questi a colpire di più è stata la nuova campagna pubblicitaria del rasoio Billie, Red, White, And You Do You, che sarà lanciata simbolicamente per il 4 luglio, giorno dell’Indipendenza americana: protagoniste sono 5 donne di varie etnie e taglie che si mostrano in costume da bagno, alcune delle quali mostrandocon naturalezza ascelle e inguine non depilati.

pubblicita' rasoio pro pelo 5 pubblicita' rasoio pro pelo 10 pubblicita' rasoio pro pelo 6 pubblicita' rasoio pro pelo 1