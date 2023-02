CHIUDE I BATTENTI LA PIZZERIA “LENNY’S”, STORICO LOCALE DI BROOKLYN, RESO FAMOSO DA JOHN TRAVOLTA IN "LA FEBBRE DEL SABATO SERA" - IL MOTIVO? IL PROPRIETARIO, FRANK GIORDANO, HA DECISO DI ANDARE IN PENSIONE. LA FIGLIA: “È ORA CHE SI GODA LA FAMIGLIA” - VIDEO: LA SCENA INIZIALE DEL FILM NELLA QUALE TRAVOLTA ORDINA UN “DOUBLE DECKER”, OVVERO…

(ANSA) - Lenny's chiude i battenti a New York. La storica pizzeria a Brooklyn resa famosa da John Travolta nel film 'La febbre del sabato sera' (1977) ha servito l'ultima fetta domenica scorsa. Dopo 70 anni di attività, il proprietario, Frank Giordano, ha deciso di andare in pensione.

Lenny's, un'istituzione a Bensonhurst, quartiere una volta italo americano, compare nell'iconica sequenza in cui Tony Manero, alias John Travolta, arriva davanti alla vetrina della pizzeria e sulle note di Stayin' Alive dei Bee Gees ordina un 'double decker', due fette di pizza sovrapposte. Poi, con il suo andamento da 'spaccone', cammina lungo la 86/a strada, mangiando e tenendo il ritmo della canzone dei fratelli Gibb in sottofondo.

"Siamo grati per essere andati così bene - ha scritto su Facebook la figlia di Giordano, Josephine - e abbiamo deciso di chiudere perché è il momento per mio padre. E' ora che si goda la famiglia". La febbre del sabato sera è il film musicale diretto da John Badham che ha dato notorietà mondiale a Travolta. Il film fu un successo anche grazie alla colonna sonora dei Bee Gees. Nel 2010 è entrato a far parte della National Film Registry per il suo valore storico e culturale.

