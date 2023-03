4 mar 2023 10:50

CHIUDETE I BARBIERI! TORNANO GLI ORRENDI BUZZ CUT ANNI NOVANTA, OVVERO I CAPELLI CORTISSIMI CON TANTO DI DISEGNI – DIOR SI È SBIZZARRITA CON FIORELLINI E SCHIZZI DI COLORE SULLA TESTA DI POVERI MODELLI, MENTRE DAMIANO DEI MANESKIN HA DATO PROVA DELLA SUA TAMARRAGGINE PRESENTANDOSI AL SUO COMPLEANNO CON TANTO DI LOGO GUCCI SULLA NUCA – COME NELLA MUSICA, NON SI È INVENTATO NIENTE: GIÀ KANYE WEST FECE RICREARE IL LOGO FENDI IN TESTA…