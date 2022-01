CHIUDETE I FANCELLI! - JULIE JENKINS FANCELLI, EREDE DELLA CATENA DEI SUPERMERCATI “PUBLIX”, È ACCUSATA DI AVER FINANZIATO L’ASSALTO A CAPITOL HILL – SOSTENITRICE DI MCDONALD E DEL PARTITO REPUBBLICANO, AVREBBE VERSATO 650MILA DOLLARI SU INDICAZIONI DI ALEX JONES, SVALVOLONE COSPIRAZIONISTA E CRONISTA AMERICANO – LEI NEGA OGNI COINVOLGIMENTO: “NON SOSTERREI MAI LA VIOLENZA”. MA POI…

Nel 1972, quando aveva 22 anni, Julie Jenkins sposò il ragazzo che aveva conosciuto mentre studiava a Firenze, Mauro Fancelli. Da quel momento l'erede della fortuna dei supermercati Publix ha trascorso la maggior parte del tempo in Toscana, con il marito e i figli, e solo i mesi invernali nella sua Florida.

Tuttavia, pur distante, Julie ha sviluppato una grande simpatia per Donald Trump e, per sostenerlo, ha aumentato i suoi contributi al partito repubblicano al punto da essere stata indicata come la donatrice «più generosa» della manifestazione del 6 gennaio degenerata nell'assalto al Congresso.

IL RUOLO

Il presidente della Commissione Inquirente della Camera, Bennie Thompson, ha confermato che la signora «ha avuto un ruolo importante» nel finanziamento di quella giornata, e che ai membri della Commissione che indagano sul sovvenzionamento dei trasporti, degli alloggi e dell'alimentazione delle migliaia e migliaia di persone arrivate a Washington da 45 Stati, sarebbe piaciuto parlarle.

La signora stessa intendeva prendere parte alla manifestazione e aveva prenotato una camera nello stesso albergo in cui si era riunito lo stato maggiore dei sostenitori di Trump, ma, per paura della pandemia, all'ultimo cancellò il viaggio. Secondo testimonianze raccolte dal Washington Post e dal Wall Street Journal, a spingere Julie a sborsare 650mila dollari sarebbe stata l'influenza del noto arringatore cospirazionista Alex Jones, sfegatato sostenitore dell'infondata teoria che le elezioni presidenziali del 2020 siano state in realtà vinte da Trump e rubate da Biden.

Julie, va ricordato, aveva già contribuito alla campagna di Trump con quasi un milione di dollari. La famiglia di Julie, la 39esima per ricchezza negli Stati Uniti, di solide tradizioni repubblicane e molto attiva nella beneficenza, si è distanziata da queste simpatie anti-istituzionali.

Anche la dirigenza della catena dei supermercati Publix, che vanta ben 1.300 punti vendita nel sud degli Stati Uniti, ha messo in chiaro di non avere nessuna influenza sulle operazioni finanziarie della signora e, anzi, di essere «profondamente turbata dal coinvolgimento della signora Fancelli negli eventi che hanno portato al tragico attacco contro il Campidoglio».

LA PRECISAZIONE

In verità, dopo che la manifestazione era sfociata nella violenza, con morti e feriti, la signora Fancelli ha rilasciato un commento di precisazione: «Sono orgogliosa di essere una conservatrice e ho una vera preoccupazione circa l'integrità delle elezioni, ma non sosterrei mai la violenza, e in particolare gli orrendi e tragici eventi che si sono svolti il 6 gennaio».

Dopo questa dichiarazione, però, la signora si è chiusa in un totale silenzio e ha rifiutato ogni contatto con la stampa. In questo silenzio, comunque, non c'è nulla di strano, la signora ha sempre vissuto una vita molto ritirata e non si espone agli occhi del pubblico, neanche quando si dedica alle attività benefiche a favore dei bambini poveri e degli anziani.

L'imprenditore Melvin Floyd Sembler, che è stato ambasciatore degli Usa in Italia dal 2001 al 2005 durante la presidenza di George Bush, andò a farle visita nella villa in Toscana, e ha detto ai media americani che Julie «è una ricca signora simpatica, di una famiglia simpatica, che firma assegni per progetti in cui crede. Ma mi chiedo se ha capito che stava firmando assegni per il 6 gennaio».

