28 giu 2021 17:39

CHOC IN GRAN BRETAGNA DOVE UNA BIMBA DI 11 ANNI HA PARTORITO, DIVENTANDO LA PIÙ GIOVANE MADRE DEL PAESE: È RIMASTA INCINTA QUANDO AVEVA 10 ANNI E LA SUA FAMIGLIA NON SAPEVA NULLA DELLA GRAVIDANZA – IL PARTO È ARRIVATO ALLA TRENTESIMA SETTIMANA E MAMMA E PICCOLO STANNO BENE: DEL PADRE NON SI SA NULLA E I SERVIZI SOCIALI SONO…