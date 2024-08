6 ago 2024 14:18

CHOC AL TRIBUNALE DI SALERNO DOVE UN 48ENNE SI È SUICIDATO IN UN BAGNO DELLA CITTADELLA GIUDIZIARIA: L’UOMO ERA FINITO IN MANETTE IL 2 AGOSTO PER VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DI DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA - ERA IN ATTESA DELLA CONVALIDA DELL’ARRESTO QUANDO SI È ALLONTANATO PER ANDARE IN BAGNO, SI È SFILATO I LACCI DELLE SCARPE E SI È IMPICCATO…