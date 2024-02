16 feb 2024 20:00

CHRISTIAN HORNER, UN "TORO" SCATENATO! - IL CAPO DEL MURETTO DELLA SCUDERIA DI F1 “RED BULL” È ACCUSATO DA UNA DIPENDENTE DI AVERLE MANDATO UNA SERIE DI MESSAGGI “A SFONDO SESSUALE” – NON SOLO, UNA VOLTA CHE IL CASO STAVA PER SCOPPIARE HORNER HA PROVATO A INSABBIARE IL CASO: I SUOI LEGALI AVREBBERO OFFERTO ALMENO 760MILA EURO AGLI AVVOCATI DELLA DIPENDENTE PER NON FAR USCIRE LA NOTIZIA ED EVITARE LO SCANDALO…