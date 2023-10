17 ott 2023 10:23

CI È ANDATA BENE – ABDESALAM LASSOUED, IL SOSPETTO ATTENTATORE DI BRUXELLES, NEL 2021 È STATO RIPRESO IN UN VIDEO GIRATO A GENOVA – UNA FOTO PUBBLICATA SUL SUO PROFILO FACEBOOK, ORA OSCURATO DA ZUCKERBERG, LO RITRAE IN PIAZZA DELLA VITTORIA, NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO LIGURE, VICINO AL CONSOLATO DELLA TUNISIA: PROBABILMENTE SI STAVA DIRIGENDO IN FRANCIA - 5 ANNI PRIMA, NEL 2016, LASSOUED SI TROVAVA A BOLOGNA...