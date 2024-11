19 nov 2024 19:23

CI DOBBIAMO PREOCCUPARE? - L'ESERCITO TEDESCO PREPARA LE IMPRESE ALLA GUERRA: IN UN DOCUMENTO SEGRETO VIENE CONSIGLIATO ALLE AZIENDE DI RENDERSI AUTONOME DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO CON GENERATORI DI CORRENTE DIESEL E PALE EOLICHE PROPRIE - BERLINO IPOTIZZA UN ATTACCO PROVENIENTE DA EST: "LA GERMANIA DIVENTEREBBE CROCEVIA DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI SOLDATI" - IN SVEZIA LE FAMIGLIE RICEVONO UN VOLANTINO DEL GOVERNO CON RACCOMANDAZIONI PER PREPARARSI IN CASO DI CONFLITTO...