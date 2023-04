CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE – DISAVVENTURA PER UNA COPPIA DI TURISTI AMERICANI AI QUALI È STATO FREGATO IL SIDECAR NON APPENA ARRIVATI A BARI: I DUE STANNO FACENDO IL GIRO DEL MONDO A BORDO DEL MEZZO, MA ARRIVATI IN PUGLIA SONO RIMASTI A PIEDI – DOPO LA DENUNCIA E UN APPELLO SOCIAL, LA POLIZIA È RIUSCITA A…

Estratto di Enrico Filotico per www.corriere.it

il sidecar rubato a bari agli sposini americani 3

Una spiacevole avventura conclusasi nel migliore dei modi quella di Ellie e Austin Brown, due turisti statunitensi rimasti vittima del furto del loro sidecar non appena arrivati a Bari. I due ragazzi partiti dal Colorado erano in viaggio di nozze da circa un anno.

Prima la disperazione, poi però la felicità per un ritrovamento insperato. È bastata una notte in città per scrivere un nuovo capitolo della loro luna di miele. Alloggiavano in un B&b di via Crisanzio quando ha rubato il mezzo. Prima la denuncia alla polizia. Poi l’appello social.

il sidecar rubato a bari agli sposini americani 4

E infine una ricompensa in denaro. Non è servito nulla. A ritrovare il veicolo è stata la polizia. […] Sembra che i ladri abbiano rubato il mezzo, ci abbiano fatto un po’ di strada per poi abbandonarlo. Non è stato difficile far coincidere il ritrovamento del sidecar con la descrizione del veicolo rubato.

il sidecar rubato a bari agli sposini americani 1 il sidecar rubato a bari agli sposini americani 2