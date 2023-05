CI HANNO ANNACQUATO PURE “BEAUTIFUL”: AL POSTO DEGLI SCAZZI CI RIFILANO SORELLANZA A FLUIDITÀ - KATHERINE KELLY LANG, DA 36 ANNI NEL RUOLO DI BROOKE, È A ROMA CON IL CAST PER GIRARE SEI PUNTATE DELLA SOAP E RIVELA CHE ORA VA DI MODA LA SORELLANZA: “PERCHÉ LITIGARE PER UN UOMO? ORA BROOKE E TAYLOR HANNO SCELTO DI ESSERE AMICHE. LA SVOLTA SAFFICA? SEMBRA CHE LE DUE POSSANO AVERE UNA RELAZIONE, MA NON PENSO CHE ACCADRÀ” – IL POST PER LA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO E…

1. ROMA E’ BEAUTIFUL

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

katherine kelly lang 1

[…] il cast di Beautiful torna in Italia e gira, per la prima volta, a Roma. Saranno ben sei le puntate ambientate nel nostro Paese, tutte girate da oggi a mercoledì, in più location e con ritmi serrati. Il pubblico italiano, per vederle, dovrà attendere la primavera 2024, intanto però i romani si godono la presenza dei loro idoli in città, tra l'albergo, in via del Corso, e le zone scelte come set.

I SELFIE E tanti sono i fan alla ricerca di un selfie, a partire da quelli con Brooke. «Amo la cultura, la moda, la gente di questo Paese», racconta Katherine Kelly Lang, «e il suo cinema. Ho lavorato in alcuni film italiani. Sono stata diretta da Jerry Calà, sul set ogni giorno sembrava una festa. Ho visto Caos calmo e l'ho adorato. Il cinema italiano parla di sentimenti, racconta la realtà, quello che si prova e si vive. È ciò che manca al cinema americano, che invece ha molta azione ed effetti speciali».

[…]

brooke e taylor 2

2. KATHERINE KELLY LANG "SORELLANZA E FLUIDITÀ ANCHE BEAUTIFUL CAMBIA E RIFLETTE I NOSTRI TEMPI" "

Francesca D'Angelo per “la Stampa”

Dopo più di 9 mila puntate, pensavamo di averle viste ormai tutte a Beautiful. Gli autori della celebre soap, in onda su Canale 5, sono riusciti a resuscitare morti, coniugare parenti di ogni ordine e grado, svelare agnizioni impensabili.

Cosa restava dunque? La risposta è racchiusa in una parola: sorellanza. Cavalcando l'onda del girl power, Beautiful si appresta a disfarsi del motore che governa, da sempre, le soap: il triangolo amoroso. Nelle prossime puntate, Brooke e Taylor diventano infatti amiche per la pelle. A confermarlo è Katherine Kelly Lang, interprete della celebre mangiauomini di casa Forrester, giunta ieri a Roma per girare alcuni episodi ambientati nella Capitale.

brooke e taylor 1

Com'è possibile che Taylor e Brooke diventino amiche?

«Be', le premesse c'erano tutte. Taylor e Brooke si somigliano: sono entrambe mamme, mogli, donne in carriera e dalla personalità forte. Perché non potevano diventare amiche? Per un uomo? Devo dire che è stato bello vedere questi due personaggi scegliere se stesse e l'amicizia, anziché continuare ad accapigliarsi».

La sorellanza è il nuovo volto dell'emancipazione femminile?

«Sì: perché sprecare tempo litigando per un uomo? Brooke è sempre stata convinta che Ridge fosse il suo destino quindi per lei era complesso lasciarlo andare, ma alla fine ha scelto se stessa. Ha messo il proprio benessere al primo posto ed è stato un passo importante».

katherine kelly lang

Si mormora di una possibile svolta saffica tra Taylor e Brooke: è plausibile?

«Io e Krista (l'interprete di Taylor) ci siamo divertite a giocare con quest'idea perché era interessante. Sembra quindi che Brooke e Taylor possano avere una relazione ma non penso che accadrà. È molto più probabile che tornino a litigare».

Lei si considera una femminista?

«Non ho mai amato le etichette. Sarà per via della mia educazione: mio padre era molto severo ed era un fervido cristiano, mentre mia madre era decisamente liberale, diciamo pure una hippie. Sono quindi cresciuta esplorando sempre più punti di vista: una parte di me è tradizionalista ma mai assolutista. In fondo, chi decide cosa sia vero e cosa no?».

Katherine Kelly Lang 2

[…]

Quando è morto Maurizio Costanzo lei ha postato un tweet molto toccante per onorarne la memoria. Come vi siete conosciuti?

«Ero ospite in un programma di sua moglie. Conoscerlo è stato bellissimo: era un uomo così carismatico e intelligente! Avrei potuto ascoltarlo parlare per ore: aveva una grande cultura e, allo stesso tempo, era molto simpatico».

maurizio costanzo 2 maurizio costanzo 1

Katherine Kelly Lang 1 Katherine Kelly Lang KATHERINE KELLY LANG KATHERINE KELLY LANG KATHERINE KELLY LANG Katherine Kelly Lang