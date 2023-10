2 ott 2023 17:28

CI MANCA SOLO MEGHAN MARKLE PER AFFOSSARE I DEM AMERICANI – SECONDO IL “DAILY MAIL”, L’EX ATTRICE POTREBBE FINALMENTE RIUSCIRE AD AVERE UN RUOLO IN SOCIETÀ: VUOLE ENTRARE IN POLITICA - IL GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA, GAVIN NEWSOM, POTREBBE INVITARLA A PRENDERE IL POSTO DI UNA SENATRICE: L’INCARICO DUREREBBE APPENA UN ANNO IN VISTA DELLE ELEZIONI, MA PERMETTEREBBE ALLA DUCHESSA DI AVVICINARSI A…