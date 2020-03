CI MANCANO SOLO I MISSILI DI CICCIO-KIM – LA COREA DEL NORD HA TESTATO DUE MISSILI BALISTICI A CORTO RAGGIO VERSO IL MAR DEL GIAPPONE. È L’IPOTESI DEL COMANDO DI STATO MAGGIORE DI SEUL, CHE DEFINISCE L’INIZIATIVA “INAPPROPRIATA”, VISTA LA PANDEMIA. A PROPOSITO, POSSIBILE CHE A PYONGYANG NON CI SIA MANCO UN CONTAGIATO? – A PROPOSITO DI MISSILI: TRUMP SFIDA CINA E RUSSIA E LANCIA IL SUO PRIMO RAZZO IPERSONICO

COREA NORD: SEUL, LANCIATI 2 MISSILI

trump kim jong un

(ANSA) - La Corea del Nord ha testato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone, l'ultima di operazioni simili tenute dall'inizio di marzo. E' l'ipotesi avanzata dal Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano, nel mentre sono in corso altre verifiche, secondo cui i vettori sono stati lanciati poco prima delle 7:00 locali (le 23:00 di ieri in Italia) dalla contea occidentale di Sonchon, provincia di North Pyongan, coprendo la gittata di 410 km e toccando un'altitudine massima di circa 50 km.

incontro tra donald trump e kim jong un ad hanoi, in vietnam 3

Un'iniziativa definita "molto inappropriata" dai militari di Seul, in un momento in cui il mondo intero è alle prese con la pandemia del nuovo coronavirus. Quella di oggi è la terza serie di test del Nord, comprensiva di 'proiettili' da lanciatori multipli di grandi dimensioni e verosimilmente di altri due vettori balistici a corto raggio.

ORA TRUMP LANCIA IL MISSILE IPERSONICO: SFIDA A CINA E RUSSIA

Flavio Pompetti per “il Messaggero”

Stretta di mano tra Donald Trump e Kim Jong un al confine tra le due Coree

Ieri mattina alle 10:30, ora italiana, gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente in campo nella più recente frontiera della guerra missilistica che li vede opposti al tradizionale nemico: la Russia, e al nuovo arrivato, la Cina. A quell'ora dalla base di Kauai nelle isole Hawaii è stato lanciato il primo missile ipersonico, capace di viaggiare ad una velocità superiore almeno cinque volte a quella del suono, e a colpire con precisione un obiettivo da un angolo all'altro del pianeta. È stata la stessa Marina statunitense a confermare la notizia senza precisare quale fosse il bersaglio, con la divulgazione di un video che mostra la fase di lancio del vettore.

il missile coreano lanciato sopra il giappone

I missili ipersonici sono l'arma più sofisticata che sia mai stata creata dall'uomo, e per questo sono protetti dalla massima sicurezza nei tre paesi in grado di produrli. Sappiamo che i russi sono riusciti a costruirne uno capace di viaggiare alla fantastica velocità di Mach 27, e che in caso di dislocamento sarebbe al momento impossibile intercettarli ed abbatterli nella fase di avvicinamento.

trump kim jong un

Nella difesa contro i convenzionali missili balistici si può far conto sulla prevedibilità della parabola della loro traiettoria, e per questo i moderni sofisticati sistemi di contraerea possono ancora fermarli. Un HGV (Hypersonic glide vehicle) invece ha un percorso rettilineo e pilotato a distanza, che permette anche a grande velocità di effettuare correzioni di rotta fino all'ultimo secondo, per evitare ostacoli e missili difensivi.

Quello lanciato dalla Air Force è stato condotto fuori dall'atmosfera da un vettore balistico, dal quale si è poi sganciato al rientro per veleggiare alla velocità desiderata verso la destinazione finale.

DONALD TRUMP KIM JONG UN STRETTA MANO

IL FUNZIONAMENTO

Il concetto del volo ipersonico è stato concepito alla fine della seconda guerra mondiale, ma il progetto ha incontrato enormi difficoltà per via del surriscaldamento che i materiali subivano con l'accelerazione. La superficie di composti di carbonio che riveste la navicella dello Shuttle si riscalda alla temperatura di 1.400 gradi centigradi nell'impatto con l'atmosfera terrestre.

kim jong un durante il lancio di un missile

Quella di un missile ipersonico non può permettersi lo stesso profilo aerodinamico a causa delle esigenze di manovrabilità, e arriva fino a 2.000 gradi. Solo l'impiego recente di nuovi materiali super ignifughi ha permesso di tornare a rivisitare i progetti che erano stati accantonati anni fa. La sfida ingegneristica resta di altissimo livello. Gli acceleratori che producono le velocità desiderate sono semplici tubi nei quali il carburante si mischia con l'aria; ma nei pochi millesimi di secondo nei quali le molecole infiammabili attraversano il cilindro, una corretta miscelazione diventa quasi proibitiva.

TEST DEL MISSILE IPERSONICO USA

La Russia ha ripreso a studiare la materia alla fine della guerra fredda, alla ricerca di una nuova classe di armi che le riconsegnasse la supremazia perduta con il congelamento dell'era nucleare. Il Cremlino non ha mai mostrato prove di volo in Hgv, ma ha esibito prima un'arma chiamata Kinzhal che ha dichiarato capace di volare a mach 10, e alla fine del 2018 ha lanciato un missile Hgv da una base negli Urali, che ha attraversato la regione siberiana a detta delle autorità militari, e si è schiantato nella penisola del Kamchatka ad una velocità ventisette volte superiore a quella del suono.

TEST DEL MISSILE IPERSONICO USA

I cinesi hanno risposto con minor segretezza, e in una recente conferenza internazionale sulla velocità ipersonica hanno inondato i tavoli dei ricercatori internazionali con centinaia di rapporti sullo stato della propria ricerca. Si era pensato che fosse un atteggiamento spavaldo, dietro il quale nascondere il ritardo di una nazione poco militarizzata. Invece nel corso di una parata alla fine dello scorso anno, l'esercito ha fatto sfilare un Dongfeng 17, un glider montato su missile balistico a medio raggio, capace di una velocità tra mach cinque e mach 10. Gli Usa hanno raccolto la sfida con una spesa annuale di un miliardo di dollari in cinque anni, e ieri hanno fatto sapere che sono pronti a replicare la minaccia dei due avversari dovunque dovesse presentarsi.

donald trump missile intercontinentale nordcoreano luglio 2017 missile intercontinentale nordcoreano luglio 2017 incontro tra donald trump e kim jong un ad hanoi, in vietnam 1 missile intercontinentale nordcoreano luglio 2017 COREA DEL NORD MISSILE trump kim jong un