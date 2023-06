CI MANCANO SOLO QUELLI CHE “SCOPANO CON LE PIANTE” DAVANTI AI MINORI - A LIONE, IN FRANCIA, IL COMUNE ELARGIVA COSPICUI FINANZIAMENTI A DUE ARTISTI CHE SI DEFINISCONO “ECOSESSUALI” – NEI LORO SPETTACOLI, AI QUALI PARTECIPAVANO ANCHE DEI BAMBINI, I DUE SVALVOLATI FACEVANO SESSO CON LE PIANTE, BALLAVANO MEZZI NUDI CON I PARTECIPANTI E UTILIZZAVANO DEI SEX TOYS – DOPO CHE ALCUNI VIDEO SONO CIRCOLATI IN RETE IL SINDACO DI LIONE, GRÉGORY DOUCET, HA TAGLIATO LE SOVVENZIONI

La ville de Lyon et son Maire @Gregorydoucet sabrent 37 subventions culturelles pour financer des individus nus dans un jardin avec sextoys, devant des enfants. L’utilisation militante et extrémiste du budget n’a plus de limite. L’indécence non plus. pic.twitter.com/fpzDBxoSsD — Pierre OLIVER (@poliver69) June 13, 2023

Estratto dell’articolo di Mauro Zanon per www.tempi.it

spettacolo degli ecosessuali a lione 2

Un uomo avanza nudo e a quattro zampe su un prato simulando un coito con delle piante vicino a dei sextoys, mentre una donna, anch’essa mezza nuda, balla insieme a una ventina di spettatori, tra cui dei bambini. È Lundy Grandpré un duo di “artisti” performer che si definiscono “ecosessuali”, “ecofemministi” e militano per la “botanica giubilatoria”.

Sul loro sito ufficiale, Akene Lenoir e Lucile Genin dicono di interrogarsi sulle «nostre relazioni con il vivente» in un «giardino dove si balla assieme in omaggio ai sex toys, legami sovversivi tra pubblico e privato, intimo e politico. Un giardino dove si scopa con le piante e si bevono tisane in compagnia. Un giardino dove vengono liberati i propri corpi alle gioie della pratica e del pensiero ecosessuali».

spettacolo degli ecosessuali a lione 1

Liberi di farlo e di pensarlo, naturalmente, peccato che questo duo dalle idee a dir poco estremiste si esibisca di fronte ai bambini e sia finanziato dal comune ecologista di Lione guidato da Grégory Doucet.

«La città di Lione e il suo sindaco, Grégory Doucet, tagliano 37 sovvenzioni culturali per finanziare alcuni individui nudi in un giardino con dei sextoys, davanti a dei bambini. L’utilizzo militante e estremista del budget comunale non ha più limiti. E nemmeno l’indecenza», ha twittato Pierre Olivier, consigliere comunale in quota Républicains (partito gollista) che ha denunciato la folle sovvenzione sbloccata dalla giunta ecologista con le tasse di tutti i cittadini.

spettacolo degli ecosessuali a lione 5

Olivier ha pubblicato un video di Lundy Grandpré risalente al 2021, che si intitola “Piccolo manuale indocile di introduzione all’ecosessualità” ed è celebrato come «uno strumento di decostruzione degli stereotipi, di interrogazione politica e di sovversione».

Ma c’è un altro video che circola sui social e che mostra i due artisti intenti a una performance simile: si chiama “Devenir Larve”, diventare una larva, ed è stato presentato due anni fa in un centro artistico di Saint-Fons, comune della banlieue di Lione. Ecco come viene descritta la performance: «Lasciatevi tentare dalla carezza dolce e stordente dell’ortica.

spettacolo degli ecosessuali a lione 4

Aprite i cuori alle zanzare. Amate l’odore acre del fango sulla pelle sudata. Desirate la membrana fredda e viscosa dei lombrichi e delle lumache. Divorate le erbe amare. Abbracciate il processo di decomposizione. Abbracciate la terra. Abbracciatevi. Abbracciate». […]

spettacolo degli ecosessuali a lione 7 spettacolo degli ecosessuali a lione 3 ecosessuali ecosessuali 2 ecosessuali 3 ecosessuali 3 ecosessuali spettacolo degli ecosessuali a lione 6

ecosessuali 2