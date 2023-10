CI MANCAVA L’ULTIMA PREVISIONE APOCALITTICA: DOPO LO STREAMING, A UCCIDERE IL CINEMA SARÀ TIKTOK – IL FUNESTO PRONOSTICO È STATO TIRATO FUORI DOPO CHE “MEAN GIRLS”, IL FILM CULT DEL 2004, È STATO POSTATO DALLA PARAMOUNT PICTURES IN 23 CLIP SULLA PIATTAFORMA AMATA DAI GIOVANISSIMI: IL FILM È RIMASTO ONLINE PER 24 ORE PER POI SPARIRE, MA HA PERMESSO ALLA PAGINA UFFICIALE DELLA PELLICOLA DI BECCARE 2,1 MILIONI DI LIKE – UNA TROVATA PUBBLICITARIA CHE PERO'… - VIDEO

Per celebrare il Mean Girls Day, il 3 ottobre il film cult del 2004 è stato riproposto dalla Paramount Pictures per acciuffare il pubblico più giovane.

Come? Tagliando il film in 23 clip e postandole su TikTok per 24 ore. Una mossa vincente visto che adesso l’account ufficiale di “Mean Girls” su TikTok può vantare 2,1 milioni di like.

Le clip dei film sui social media non sono una novità, ma fino a poco tempo fa erano quasi tutte pubblicate dai fan e non dagli studi cinematografici.

Tuttavia, negli ultimi mesi si è assistito alla pubblicazione ufficiale su TikTok di vecchi e nuovi film e serie TV: ma con il cinema sempre più ai margini, il piccolo schermo può uccidere il grande schermo?

È possibile guardare la commedia romantica di Mel Gibson del 2000 “What Women Want”. E la prima stagione della serie comica di successo statunitense “Killing It” è stata resa disponibile gratuitamente su TikTok ad agosto.

Il caporedattore della rivista “Total Film”, Jane Crowther, ha dichiarato al “Daily Mail” che i social media sono attualmente la risorsa promozionale più potente a disposizione degli studi cinematografici: «Su TikTok ci sono molti film postati (illegalmente) in questo formato.

Puoi guardare un certo numero di film a piccole clip e ora gli studi cinematografici stanno semplicemente imitando ciò che sta già accadendo lì. La questione è, se non puoi batterli, unisciti a loro».

