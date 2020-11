CI MANCAVA SOLO LA DOMENICA ECOLOGICA: LA RAGGI FA INCAZZARE I COMMERCIANTI - LA SINDACA APRE I VARCHI DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO FINO AL 3 DICEMBRE MA SCOPPIA LA POLEMICA - IL CAMPIDOGLIO: "IL PROVVEDIMENTO E' STATO ADOTTATO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CITTA' DURANTE QUESTA FASE DELL'EMERGENZA SANITARIA". A QUESTO SI AGGIUNGE LA DOMENICA ECOLOGICA INDETTA PER IL 15 DI NOVEMBRE, UN COLPO DI GRAZIA PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI…

Da domani e fino al 3 dicembre 2020 tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo saranno disattivati h24 per tutta la settimana. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato l'ordinanza che prevede l'apertura dei varchi delle Ztl. Il provvedimento e' stato adottato per agevolare gli spostamenti in citta' durante questa fase dell'emergenza sanitaria. Cosi' in una nota il Campidoglio.

E subito scoppi ala polemica: "Rispetto alla grave situazione del commercio e dell'economia del centro storico di Roma la sindaca Raggi dimostra una cattiveria che va oltre ogni limite: gli accessi della ZTL si aprono esattamente alle 18 contestualmente alla chiusura di tutte le attività di ristorazione, mentre vengono calate le serrande di bar e ristoranti i cittadini possono finalmente entrare in un centro storico deserto". Lo dichiara il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini.

"A questo si aggiunge la domenica ecologica indetta per il 15 di novembre, un colpo digrazia in questa gia' grave situazione e rispetto ad una giornata che avrebbe potuto essere produttiva per le attivita' di Roma. Se non fosse cattiveria quella della Raggi, allora- continua Trancassini- sarebbe sicuramente sciatteria di una bella addormentata al Campidoglio che con presunzione continua a lasciare inascoltate le richieste dei commercianti. Le consiglio- conclude- di scendere dal Colle e verificare lei stessa quali siano i reali bisogno della citta' e giungendo alla conclusione che l'unica decisione sensata in questo momento e' la revoca della giornata ecologica e l'apertura dei varchi della zona a traffico limitato"

