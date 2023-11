(ANSA) Gli Stati Uniti si oppongono alla rioccupazione di Gaza da parte di Israele. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di Stato. (ANSA).

Estratto da www.repubblica.it

combattimenti a gaza

Hezbollah, se Israele espande operazioni ci saranno conseguenze

"Se Israele espande le sue operazioni militari ci saranno gravi conseguenze": lo ha detto poco fa il numero due di Hezbollah, Naim Qàssem, intervistato dalla tv americana Nbc.

"I nostri crescenti attacchi contro Israele sono il nostro messaggio a Israele... se espande le operazioni ci saranno gravi conseguenze", ha affermato Qàssem.

blinken abu mazen

Attaccato convoglio di Abu Mazen, uccisa una guardia. Ma Fatah smentisce

Il convoglio del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen sarebbe stato attaccato da un gruppo di uomini armati. Lo riferisce il quotidiano turco Yeni Safak aggiungendo che una delle guardie di Abbas sarebbe stata uccisa.

Il quotidiano aggiunge inoltre che non si è a conoscenza del fatto che Abu Mazen sia stato o meno ferito. L'azione, aggiunge condividendo un video dell'assalto, sarebbe stata rivendicata dal gruppo chiamato "Figli di Abu Jandal" affiliato a Hamas. Ma Fatah, il partito che governa l’Anp, smentisce.

soldati israeliani a gaza 2

Haaretz, caccia israeliani su Beirut

L'agenzia di notizie libanese riporta movimenti attivi di aerei da guerra israeliani sui cieli di Beirut. Lo ha riferito Haaretz.

Gantz si impegna: “Gaza non sarà cancellata”

Israele non intende affatto "cancellare Gaza": lo ha affermato il leader centrista Benny Gantz incontrando abitanti israeliani residenti nella zona che circonda la Striscia. In risposta alla domanda di uno di essi, riferisce l'emittente Canale 12, Gantz - un ex capo di Stato maggiore appena entrato in un governo di 'emergenza nazionale' guidato da Benjamin Netanyahu - ha risposto:

benny gantz

"Gaza non sarà cancellata, resterà là con Khan Yunes e Rafah anche il giorno dopo", cioè alla conclusione della guerra. "Ma noi - ha aggiunto - faremo in modo che da là non provengano più minacce, e che possiate dunque tornare alle vostre case".

Venti razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso il nord di Israele

Venti razzi sono stati lanciati dal sud del Libano verso il nord di Israele. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che sono suonate le sirene in Galilea e nelle Alture del Golan. Le truppe stanno rispondendo con il fuoco dell'artiglieria al lancio dei razzi, spiegano le Idf aggiungendo che non si hanno notizie di vittime o feriti.

benny gantz

Idf: “Combattiamo all’interno di Gaza City”

"Per la prima volta da decenni stiamo combattendo nel cuore di Gaza City": lo ha detto Yaron Filkelman, comandante del fronte sud di Israele. "Nel cuore del terrore. Questa è una guerra complessa e difficile e sfortunatamente ha i suoi costi", ha aggiunto. […]

bombardamenti israeliani su gaza soldati israeliani che smantellano i tunnel di hamas 2 soldati israeliani a gaza soldati israeliani a gaza 4 abu mazen 1 soldati israeliani a gaza 3