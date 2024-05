29 mag 2024 14:48

CI MANCAVA SOLO IL VERMOCANE A ROVINARCI LE VACANZE – LE ONDATE DI CALORE DEGLI ULTIMI DUE-TRE ANNI HANNO FATTO MOLTIPLICARE ESPONENZIALMENTE QUESTO VERME MARINO NEI MARI DI SICILIA, PUGLIA E CALABRIA: SONO VORACISSIMI, CARNIVORI, NON HANNO NEMICI, SE SPEZZATI IN DUE SI RIGENERANO E HANNO ACULEI URTICANTI – NON SOLO SONO UN PROBLEMA PER LA FAUNA MARINA, MA ANCHE PER L’UOMO VISTO CHE…