2 ago 2023 16:24

CI MANCAVANO SOLO I FAN COMPLOTTARI DI BRITNEY SPEARS – I SEGUACI DELL’EX REGINETTA DEL POP NON SI RASSEGNANO AL FATTO CHE LA LORO BENIAMINA SIA ORMAI BRUCIATA: PENSANO CHE NON SIA MAI STATA LIBERATA DALLA TUTELA GIUDIZIARIA DEL PERFIDO PADRE E CHE SAREBBE RICOVERATA IN UNA MISTERIOSA CLINICA PSICHIATRICA – PER LORO, LE NOZZE SAREBBERO STATE UNA FARSA E NEI VIDEO, IN CUI NON APPARE PER NIENTE LUCIDA, SONO NASCOSTI MESSAGGI D’AIUTO SUBLIMINALI… - VIDEO