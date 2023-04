4 apr 2023 13:20

CI RISIAMO: UN’IMBARCAZIONE CON 500 MIGRANTI A BORDO È ALLA DERIVA NEL MAR MEDITERRANEO. LA NAVE “GEO BARENTS”, DELLA ONG MEDICI SENZA FRONTIERE, SI È AVVICINATA MA NON PUÒ EFFETTUARE IL SOCCORSO PER VIA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE – IL TUTTO È ACCADUTO IN ACQUE SAR MALTESI: LE AUTORITÀ DELL’ISOLA FARANNO FINTA DI NIENTE COME AL SOLITO?