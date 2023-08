CI RISIAMO: LA SICILIA BRUCIA! - PANICO ALLA TONNARA DI SCOPELLO, IN PROVINCIA DI TRAPANI, DOVE UN INCENDIO HA COSTRETTO ALL’EVACUAZIONE VIA MARE DI CIRCA 200 TURISTI – ALCUNI RESIDENTI HANNO DOVUTO LASCIARE LE LORO VILLETTE MINACCIATE DALLE FIAMME- L’AEROPORTO DI BIRGI È STATO CHIUSO PER UN MEGA ROGO IN PROSSIMITA’ DELLE PISTE... – VIDEO

A causa di un incendio è stato chiuso l’aeroporto di Trapani. Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le piste dello scalo di Birgi. Un altro rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello, circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare.

A Scopello fiamme nella zona di piano Vignazzi. Il fuoco spinto dal vento sta minacciando le villette della zona e per precauzione gli occupanti sono stati invitati andare via. Fiamme anche vicino alla Tonnara, dove i bagnanti sono stati sorprese dal fumo e poi messi in salvo dal mare. Segnalate code di auto dal borgo in direzione di Castellammare del Golfo.

Altri due incendi sono divampati nella zona del Trapanese: uno nel vallone che costeggia l’aeroporto di Birgi, l’altro nella zona di contrada Costa ad Alcamo e qui i residenti hanno abbandonato le abitazioni. Le fiamme hanno investito un capannone.

