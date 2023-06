CI SARÀ STATO LO ZAMPONE DI DANIELA SANTANCHÉ NELL’ENTRATA DEL TWIGA NEL MONDO DELLE CREMINE BEAUTY? - NONOSTANTE IL MINISTRO DEL TURISMO ABBIA VENDUTO LE QUOTE DELLO STABILIMENTO AL SODALE BRIATORE, VIENE DA PENSARE CHE IN MATERIA DI FILTRI SOLARI E PIALLAMENTI, LA “SANTEDECHÉ” SIA IMBATTIBILE - ECCO IL “BULLONAIRE” CHE LANCIA IL TWIGA BY ROUGJ, ''UNA NUOVA LINEA DI SOLARI IMPREZIOSITA DALL’ORO COLLOIDALE. MOLTO LUXURY...'' (E SE LO DICE LUI)

TWIGA BY ROUGJ

Nella cornice di Forte dei Marmi sorge il Twiga, un resort esclusivo, nato da un’idea di Flavio Briatore dove relax, raffinatezza e divertimento si fondono e completano. Non è un caso dunque che per affinità a questi valori, sia nato un sodalizio con Rougj, il marchio che più ha rivoluzionato la bellezza in farmacia, portando una ventata di novità grazie ai suoi esclusivi prodotti, che uniscono glamour, qualità e rispetto delle esigenze dei clienti. Ed è proprio l’idea di unire beauty e lifestyle che ha spinto queste due eccellenze tutte italiane a unirsi, dando vita a […] Twiga by Rougj, una nuova linea di solari impreziosita dal tocco magico dell’oro colloidale.

il twiga di flavio briatore 1

Antonio Pirillo, co-owner e amministratore delegato di Rougj e Flavio Briatore, creatore del marchio Twiga, raccontano in anteprima a Pambianco Beauty le caratteristiche e gli obiettivi di questa nuova avventura insieme.

[…]

E qual è l’obiettivo della partnership?

Flavio Briatore: Per noi questa partnership fa parte di un progetto di brand extension molto mirate e selettive che svilupperemo intorno al mondo Twiga.

Siamo molto soddisfatti di questo primo progetto perché Twiga by Rougj è una linea di solari non solo tecnicamente innovativa, ma anche molto ‘luxury’ nel packaging e nella palette, che riflette in tutto lo spirito Twiga. […]

santanche' twiga

Antonio Pirillo: Questo primo lancio è solo l’inizio di un progetto davvero premium che punta alla massima eccellenza e che intendiamo costruire insieme a Twiga, in ambito beauty. […]

Quali sono invece i caratteri distintivi dei solari della collezione Twiga by Rougj?

Antonio Pirillo: […] I filtri solari scelti garantiscono la massima protezione UVB+UVA e sicurezza per la pelle e l’ambiente in quanto sono sprovvisti di quei filtri solari dannosi per l’ecosistema marino come: Benzophenone-3, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Octocrylene e 4-Methylbenzylidene camphor. Poi l’effetto abbronzatura che da sempre è un must di Rougj, grazie all’Acetyl Tirosina e a una collaudatissima formula, in grado di donare un colore naturale bronzeo, lavorando sull’attivazione della melanina. E non ultimo l’effetto Antiage, lenitivo e antiossidante che è possibile grazie alla straordinaria azione svolta dall’oro colloidale.

santanche' twiga

Come è nata l’idea di impreziosire la linea con l’oro colloidale?

Antonio Pirillo: […] La preziosità dell’oro unita a un Peptide biomimetico, che stimola la produzione di nuovo collagene esplicitando un’azione anti-age per una performance di altissimo livello. L’efficacia di un prodotto skincare racchiusa in un prodotto solare, che oltre a svolgere le funzioni indicate sopra rappresenta a pieno i mondi Twiga e Rougj.

santanche briatore

Dove si concentrerà la distribuzione?

Antonio Pirillo: La distribuzione sarà premium, come richiede la natura della linea, pertanto oltre al mondo online selettivo e di elevato prestigio, si potrà trovare presso i punti Twiga nel mondo, selezionatissime farmacie e profumerie Super Luxury quali Mazzolari a Milano, Le Vanità in Toscana e Rinascente di Roma e Milano.

