CI SEI O CI FAUCI? ANCHE OGGI ABBIAMO LA NOSTRA POLEMICUCCIA QUOTIDIANA TRA DONALD TRUMP E L’IMMUNOLOGO-IN-CHIEF – LO SCIENZIATO SI È RIFIUTATO DI NOMINARE UN SINGOLO STATO CHE CREDE RIAPRIRÀ PRIMA DI MAGGIO (COSA CHE VORREBBE TRUMP) – I MALIGNI MALIGNANO ANCORA SUI RAPPORTI CON LA CASA BIANCA, CHE PERÒ HA SPECIFICATO CHE NON LO LICENZIERÀ – GLI APPELLI DEI COLLEGHI DI TUTTO IL MONDO - VIDEO

TRUMP-FAUCI, NUOVO ROUND

DAGONEWS

anthony fauci donald trump meme sull'assenza di anthony fauci 1

I maligni continuano a malignare sui rapporto tra Anthony Fauci, il potente e rispettato scienziato a capo dell’istituto nazionale per le malattie infettive, e Donald Trump. Fauci in un’intervista alla NBC si è rifiutato di nominare un singolo stato che crede riaprirà entro il primo maggio e ovviamente questo è bastato per parlare di nuove frizioni, visto che il presidente Usa vorrebbe farla finita con il lockdown che sta causando grossi casini all’economia statunitense e vorrebbe che qualche stato ripartisse entro fine mese. In più tutto questo avviene dopo una giornata complicata. Ieri si sono susseguite per tutto il giorno voci di un licenziamento di Fauci, dopo che il puzzone di Washington aveva retwittato un commento dell'ex candidata repubblicana alla Camera Deanna Lorraine con hashtag #FireFauci. La Casa Bianca ha poi dovuto precisare che Trump non ha intenzione di licenziarlo, ma lui alla conferenza stampa con il presidente ieri non si è visto

donald trump anthony fauci

PER FAVORE NON LICENZIATE FAUCI

Elvira Naselli per www.repubblica.it

anthony fauci 1

Da eroe del web quando alza gli occhi di fronte alle teorie di Trump sul Coronavirus o confessa che non può mica strappare il microfono al presidente a minacciato di morte da chi - di fronte all'evidenza scientifica che impone ancora misure di distanziamento sociale - vuole invece riaprire tutto perché l'economia è più importante dei morti. Adesso il destino di Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca, e uno dei più grandi esperti mondiali di virus ed epidemie sembra ancora più precario, da un punto di vista professionale. Perché ha ammesso che sì, se il lockdown fosse scattato prima - e non con colpevole ritardo come lascia intendere - molte vite americane sarebbero state salvate.

coronavirus progressione casi usa fino 14 aprile

L'Italia al suo fianco

donald trump

L'uomo - originario di Sciacca, in Sicilia - che ha lavorato fianco a fianco con sei amministrazioni e fronteggiato epidemie come Sars, Hiv, Ebola, rischia di essere "licenziato" dal presidente Trump, che non vuole più sentir parlare di prudenza. Ma Fauci non è solo. E persino dall'Italia la comunità scientifica si schiera al suo fianco. Perché - scrive Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma nell'oggetto del suo appello alle istituzioni italiane - la voce della scienza è essenziale per superare l'emergenza pandemica mondiale. "Abbiamo bisogno della leadership di Fauci, negli Usa o altrove e ci auguriamo che le notizie che stanno emergendo (del licenziamento di Fauci, ndr) non siano vere, e che il presidente Trump non voglia privarsi dell'apporto di un uomo integro e di uno scienziato di eccezionale valore che ha dedicato la propria vita professionale al servizio della sanità pubblica del suo Paese e di tutto il mondo", si legge nell'appello.

anthony fauci

donald trump retwitta fire fauci

Già, perché il settantanovenne Fauci - che da 35 anni è direttore del Niaid, il National Institute of Allergy and Infectious Disease, non è solo un grande scienziato. Ma un lavoratore instancabile e appassionato. Non c'è stato convegno importante di infettivologia o di quelli specifici organizzati dall'Ias, l'International Aids Society, dedicati allo studio dell'Hiv negli Stati Uniti e altrove in cui lui non sia venuto alle sessioni plenarie (e anche in sala stampa) per chiedere di non abbassare la guardia nei confronti di malattie, come l'Aids, che riteniamo sconfitte e che invece in molti paesi del mondo sconfitte non sono, perché l'accesso ai farmaci antivirali non è universale. Ed è stato Fauci l'architetto del Pepfar, il piano di emergenza finanziato dal presidente degli Stati Uniti proprio per affrontare l'emergenza Hiv.

il tweet di trump su cuomo

Tazze e magliette

anthony fauci

Certo, non deve esser facile tenere un piede dentro il rigore del metodo scientifico e l'altro nella sala stampa della Casa Bianca, con il presidente Trump che un giorno dipinge l'idrossiclorochina per la malaria come un trattamento miracoloso per il Sars-Cov-2 e l'altro promette rapidamente un vaccino. Un giorno parla di virus cinese e l'altro di virus arrivato dall'Europa. "Sono apolitico. Sono soltanto uno scienziato e un medico. Tutto qui", ha continuato a ribadire Fauci. E giù solidarietà. Ma probabilmente le tazze, le magliette o gli adesivi con la scritta "In Dr. Fauci we trust", abbiamo fiducia nel dottor Fauci, potrebbero aver sortito l'effetto opposto rispetto al sostegno per cui erano state pensate. Per non parlare del gruppo Facebook (Dr. Fauci parla e noi ascoltiamo) o la petizione di People per nominarlo il più sexy uomo vivente.

anthony fauci come homer simpson quando parla trump

Le parole di don Corleone

donald trump e anthony fauci

A Michael Specter, un giornalista americano che scrive di Medicina e segue i congressi, Fauci ha spiegato qual è la sua ricetta per andare avanti. E nella sua soluzione c'è molta ironia. "Leggo il mio libro di filosofia preferito, Il Padrino, e mi ripeto: "Niente di personale, è soltanto business. E anche quando qualcuno fa cose ridicole, devi trattare. Perché se non lo fai sei fuori gioco".

