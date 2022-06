CI SIAMO FATTI FREGARE UN’ICONA – MENTRE IN ITALIA A MALAPENA LA RICORDANO NEI PROGRAMMI TV, MADRID INTITOLERÀ UNA PIAZZA A RAFFAELLA CARRÀ: IL PROSSIMO 6 LUGLIO, DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL GAY PRIDE, LO SLARGO, FINORA CONOSCIUTO COME “PLAZA DEL OLIVO”, PRENDERÀ IL NOME DELL’ARTISTA ITALIANA - NELLA PIAZZA SARÀ INSTALLATA UNA TARGA, VOLUTA DA TUTTI I GRUPPI POLITICI DEL COMUNE TRANNE CHE QUELLO DI ESTREMA DESTRA VOX…

Il Municipio di Madrid si prepara a intitolare una piazza a Raffaella Carrà, a distanza di un anno dall’impegno che avevano preso i partiti nel Consiglio comunale perché l’intitolazione coinvolgesse un luogo del centro della capitale spagnola.

E così sarà, visto che il prossimo 6 luglio, durante i festeggiamenti del Pride a Madrid, sarà intitolato all’artista italiana amatissima anche in Spagna uno slargo all’incrocio tra la calle Fuencarral e la Augusto Figueroa, tra i distretti di Malasaña e Chueca. Si tratta di uno spazio finora noto come «Plaza del Olivo», proprio per la presenza di un grande albero di olivo al centro della piazza.

Mentre in Italia finora non si è andati oltre l’intitolazione degli studi Rai di via Teulada a Roma, a Madrid è in programma una cerimonia che si preannuncia molto partecipata. Innanzitutto con il coinvolgimento di diverse associazioni Lgbt spagnole, oltre a una serie di rappresentanti delle ambasciate di diversi Paesi, a conferma della popolarità di Carrà a livello globale. Nella piazza sarà installata anche una targa, fortemente voluta da tutti i gruppi politici del Comune di Madrid, scrive elDiario.es, tranne che quello di estrema destra Vox.

