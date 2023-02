CI SIAMO GIOCATI ANCHE BRUCE SPRINGSTEEN – “THE BOSS” HA SCAPOCCIATO DURANTE UN CONCERTO AD ATLANTA, IN GEORGIA: HA LANCIATO UNA CHITARRA E HA COLPITO UN TECNICO IN TESTA – QUANDO SE N’È ACCORTO, È ANDATO A SINCERARSI CHE IL ROADIE COLPITO, KEVIN BUELL, STESSE BENE, POI È TORNATO SUL PALCO… - VIDEO

Bruce Springsteen lancia la sua chitarra durante un concerto e colpisce in testa il tecnico. E' successo alla State Farm Arena di Atlanta, in Georgia, qualche giorno fa e il video, ripreso da alcuni fan del pubblico, ha fatto il giro del web.

Il "lancio della chitarra" è un gesto che il Boss ripete quasi a ogni live, ma questa volta qualcosa non ha funzionato. Uno sbaglio di traiettoria o il calcolo errato della potenza del tiro e Kevin Buell, collaboratore del musicista, invece che afferrare la Fender Telecaster di Springsteen ha mancato la presa ed è caduto a terra dopo essere stato colpito in testa dallo strumento.

Mentre la sua E Street Band continuava a suonare, pur guardando con preoccupazione quanto era avvenuto, il rocker del New Jersey è andato a sincerarsi che il suo storico tecnico delle chitarre stesse bene per poi far ritorno al centro del palco, dove ha scherzato con il pubblico dicendo: "Un uomo a terra".

Nessun danno per il roadie, Kevin Buell, che svolge il suo ruolo di tecnic della chitarra per Springsteen, pare, da oltre 30 anni.

