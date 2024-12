5 dic 2024 13:04

CI SIAMO GIOCATI ANCHE I CORRIERI - I DRONI DI AMAZON HANNO SVOLTO CON SUCCESSO IL PRIMO TEST PER LE CONSEGNE IN ITALIA - IL PRIMO VOLO DEI VELIVOLI SENZA PILOTA DELL'AZIENDA DI BEZOS È AVVENUTO IN ABRUZZO, NELL'AREA DI SAN SALVO - IL SERVIZIO VERRÀ LANCIATO IL PROSSIMO ANNO…