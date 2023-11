STRISCIA LA NOTIZIA - TUTTI I VIDEO SU ANDREA GIAMBRUNO

Dalla rubrica delle lettera del “Venerdì – la Repubblica”

Gentilissima signora Aspesi, […] volevo riprendere per un attimo il caso Meloni. Solo per un attimo. Vado per punti.

A) Nel suo famoso comunicato il presidente dice che il rapporto con Giambruno era finito da tempo. Allora la masseria pugliese? La serata a teatro dove entrambi scherzano con il duo comico? Tutto teatro, appunto. E Dio, Patria e Famiglia? Sarà per un’altra volta.

B) Sempre sul caso Giambruno, mi sembra che molti suoi colleghi non abbiano visto chi, in fondo, è stata la vera vittima: la giornalista che viveva la giornata lavorativa tra richieste di partecipazione a vari rapporti plurimi e visioni celestiali di tastate del pacco del fu compagno di tanto presidente. Di lei si è scritto poco e ancor meno ho visto solidarietà femminile. Come se il tutto fosse un fatto lecito o assolutamente normale.

Mi chiedo: e le consuete femministe in servizio permanente attivo? Silenzio. […] Dove sono finite quante inneggiarono al presidente del Consiglio donna? Mistero. […]

Luigi Bicchi

Risposta di Natalia Aspesi

Gentile signor Bicchi, lei ha scoperto una novità cui non avevo fatto caso: abbiamo tutti perso la memoria, e un fatto avvenuto pochi giorni fa con relativo scandalo, chi se lo ricorda più? Le notizie da noi durano poche ore, poi entrano nella confusione vacua con cui ci proteggiamo dal sapere troppe cose, soprattutto quasi sempre sbagliate. […]

non so dirle del suo punto A, perché non ho seguito le vacanze della signora Premier, quindi non so di chi sia esattamente il trullo che li ha ospitati con piccina e tutto. B, forse ormai la vera vittima non ci interessa più, e quindi la giornalista implicata nello sciocco divertimento del suo capo a Mediaset.

Quindi ecco un’altra trasformazione: la vittima della “gran rottura” è rimasta quasi senza volto, come se la sua presenza fosse “lecita e normale”, diciamo “sopraffatta” dalla personalità del grazioso Giambruno, il quale è scomparso come se l’avessimo inventato, chissà che spavento ha preso per sparire di brutto.

Altra dimenticanza: me lo ricordo benissimo quanto si ribellarono le donne a cui volevano aumentare il costo dei pannolini, quasi una rivoluzione. E adesso, silenzio: i pannolini aumentano e la premier ne sta facendo di eccessive (però per essere sinceri, non è che tutti eravamo contenti di averla come premier, io per esempio proprio no) o come fosse un’‘’incantatrice” o il pifferaio magico, ci sta portando, nell’antro dove, mah…

