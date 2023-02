5 feb 2023 08:09

CI SIAMO RIMESSI IN SESTO ANZI IN SESTITO! RIACCIUFFATO MASSIMILIANO SESTITO, IL KILLER DELLA 'NDRANGHETA EVASO DAI DOMICILIARI A PERO (MILANO) - È STATO BLOCCATO DAI CARABINIERI ALLA STAZIONE SANT'ANASTASIA DELLA CIRCUMVESUVIANA, VICINO NAPOLI. SESTITO ERA STATO CONDANNATO NEGLI ANNI NOVANTA PER AVER UCCISO IL CARABINIERE RENATO LIO. POI, L'ERGASTOLO PER L'OMICIDIO DEL BOSS FEMIA - VIDEO