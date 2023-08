CI SONO 30 MORTI E ALMENO 100 FERITI PER IL DERAGLIAMENTO DI UN TRENO IN PAKISTAN – L’INCIDENTÈ È AVVENUTO NELLA MATTINATA, NELLA PROVINCIA MERIDIONALE DEL SINDH, A 275 KM DA KARACHI, LA CITTÀ PIÙ POPOLOSA DEL PAESE: 8 VAGONI DELL’HAZARA EXPRESS SI SONO RIBALTATI. ANCORA NON È CHIARO SE L’INCIDENTE “SIA STATO CAUSATO DAL TERRORISMO O DA UN GUASTO MECCANICO”. PAROLA DEL MINISTRO DELLE FERROVIE… - VIDEO

treno deragliato in pakistan 1

Almeno 30 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno in Pakistan. A confermarlo è un portavoce della polizia pakistana a a BBC News. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 6 agosto, nella provincia meridionale del Sindh, dove 8 vagoni dell’Hazara Express si sono ribaltati non lontano dalla stazione ferroviaria della città di Nawabshah in direzione a Rawalpindi, a circa 275 km da Karachi, la città più popolosa del Pakistan.

treno deragliato in pakistan 4

Il ministro delle Ferrovie pakistano, Saad Rafiq, ha affermato che «non è ancora noto se l’incidente sia stato causato dal terrorismo o da un guasto meccanico» e che «il treno viaggiava a una velocità normale» […]. Nel frattempo proseguono le operazioni di soccorso per liberare le persone dalle lamiere. […]

treno deragliato in pakistan 5

