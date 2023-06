CI SONO ALMENO 2 DISPERSI NELL’INCENDIO DEL PALAZZO DI PARIGI, ESPLOSO NEL POMERIGGIO PER UNA FUGA DI GAS – IL NUOVO BILANCIO DELLA PREFETTURA PARLA DI 29 FERITI, DI CUI 4 IN CONDIZIONI GRAVI – CONTINUANO LE RICERCHE, MA LE CONDIZIONI PER I SOCCORRITORI SONO PROIBITIVE, TRA FIAMME E RISCHIO DI NUOVI CROLLI… - VIDEO

(ANSA) - Nuovo bilancio della prefettura di Parigi sull'incendio nel 5/o arrondissement: 29 i feriti di cui 4 in gravi condizioni, almeno 2 i dispersi.

Al momento, si cerca sotto le macerie anche se le condizioni per i soccorritori sono quasi proibitive, con le fiamme spente da poche minuti e il rischio di nuove esplosioni o crolli.

