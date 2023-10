CI SONO ANCHE DUE ITALIANI TRA I DISPERSI IN ISRAELE – SI TRATTA DI MARITO E MOGLIE, CON IL DOPPIO PASSAPORTO: SI TROVAVANO IN UN KIBBUTZ A BEERI – TAJANI: “DA 48 ORE NON RISPONDONO ALLE CHIAMATE DELLA FAMIGLIA. PROBABILMENTE SONO STATI PRESI IN OSTAGGIO OPPURE RISULTANO DISPERSI, NON ABBIAMO ANCORA LA CERTEZZA" – IN ARRIVO A PRATICA DI MARE UN BOEING MILITARE CON 200 ITALIANI PORTATI VIA DA ISRAELE

TAJANI, DUE ITALO-ISRAELIANI DISPERSI DA 48 ORE

Anche due italiani tra i dispersi in Israele. Si trovavano in un kibbutz a Beeri, hanno doppio passaporto. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Gli italo-israeliani "sono un uomo e una donna, marito e moglie, prima pensavamo si trattasse di padre e figlio, che vivevano nel kibbutz di Beeri e non rispondono alle chiamate della famiglia. Probabilmente sono stati presi in ostaggio oppure risultano dispersi, non abbiamo ancora la certezza". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2.

Tajani ha ribadito che i due hanno doppia cittadinanza e che l'Italia lavora "a stretto contatto con Tel Aviv" sulla vicenda. "Speriamo di ritrovarli ma in questo momento non abbiamo altre notizie, è probabile che siano stati presi in ostaggio", ha ribadito.

"Al lavoro per cercare di aiutare i connazionali bloccati in Israele a rientrare in Italia. La loro sicurezza è la priorità più assoluta del governo". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Seguiamo minuto per minuto la situazione dei nostri connazionali, con l'ambasciata italiana a Tel Aviv, con la nostra unità di crisi al Ministero degli Esteri, alcuni stanno già rientrando. Stiamo facendo tutto il possibile per metterli in sicurezza", ha dichiarato Tajani, "cerchiamo la pace, ma ciò non significa accettare la violenza contro gli innocenti. Abbiamo visto atti inammissibili di violenza contro gli innocenti, Hamas sembra non volere alcun tipo di dialogo", ha detto.

ISRAELE:IN ARRIVO A PRATICA DI MARE AEREI CON 200 ITALIANI

(ANSA) - Sono in arrivo all'aeroporto di Pratica di Mare i due aerei militari italiani Boeing Kc767 con a bordo circa 200 connazionali che stanno così rientrando da Israele. Il primo volo era decollato da Pratica di Mare ieri sera intorno alle 23, il secondo invece si trovava in Kuwait e dopo uno scalo a Cipro ha raggiunto l'aeroporto di Ben Gurion. Gli arrivi sono previsti tra le 7 e le 9:30. Il tutto è stato disposto e coordinato dal Comando operativo di Vertice interforze della Difesa.

