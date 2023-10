CI SONO DUE GUERRE IN CORSO E NOI DOBBIAMO AVERE A CHE FARE CON I “GRETINI” DI "ULTIMA GENERAZIONE" – A MILANO GLI “ECO-VANDALI” DEL COLLETTIVO AMBIENTALISTA HANNO BLOCCATO IL TRAFFICO IN VIA SCARAMPO - GLI AUTOMOBILISTI HANNO TRASCINATO I PISCHELLI A BORDO STRADA STRAPPANDO LORO LO STRISCIONE CHE AVEVANO ESPOSTO. POI, QUANDO È ARRIVATA LA POLIZIA... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Enrico Spaccini per www.fanpage.it

ultima generazione blocca il traffico a milano 3

Questa mattina, lunedì 16 ottobre, alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico in via Scarampo, in zona Portello a Milano. […]

Alcuni automobilisti sono scesi dalle vetture e hanno spostato di peso gli attivisti. Poco dopo sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno provveduto a liberare la strada, mentre i colleghi della locale hanno ripristinato il traffico. Il sit-in è avvenuto in due punti diversi. Nel primo, in via Scarampo, il blocco degli attivisti è stato interrotto da alcuni automobilisti che sono intervenuti strappando lo striscione di mano dei manifestanti trascinandoli a bordo strada. […]

ultima generazione blocca il traffico a milano 1

Il secondo blocco, invece, si è svolto in via Flavio Gioia ed è proseguito fino all'arrivo della polizia di Stato. Anche in questo caso alcuni automobilisti sono scesi e hanno provato a parlare con gli attivisti. Tuttavia, a trascinarli uno alla volta sulle aiuole a bordo strada ci hanno pensato gli agenti. […]

