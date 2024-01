CI SONO I PRIMI CADUTI AMERICANI IN MEDIORIENTE DALL’INIZIO DELLA GUERRA A GAZA – TRE SOLDATI USA SONO STATI UCCISI DA UN ATTACCO CON DRONI DELLE MILIZIE FILO-IRANIANE IN GIORDANIA – BIDEN PROMETTE: “IL LORO SACRIFICIO NON SARÀ DIMENTICATO. CHIEDEREMO CONTO A TUTTI I RESPONSABILI” – NELL’ATTACCO SONO RIMASTI FERITI UNA VENTINA DI MARINES: CHE FARÀ ORA “SLEEPY JOE”? CONTINUERÀ A PROMETTERE IL DISGELO CON TEHERAN?

Cnn, 3 soldati Usa uccisi in Giordania in attacco di droni ++

joe biden

(ANSA) - Tre soldati Usa sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania: lo riferisce la Cnn. E' la prima volta che ci sono vittime tra le forze Usa in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza.

'In attacco in Giordania anche diversi soldati Usa feriti'

(ANSA) - Nell'attacco di stanotte con droni contro una postazione Usa in Giordania sono rimasti feriti almeno due dozzine di soldati americani, oltre ai tre morti. Lo riferisce la Cnn citando dirigenti statunitensi.

Biden, 'morti 3 patrioti Usa, perseguiremo i responsabili' ++

truppe israeliane al confine con la striscia di gaza

(ANSA) - "I tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione": lo afferma il presidente Joe Biden in una nota sull'attacco con droni in Giordania contro una postazione Usa, promettendo che "porteremo avanti il loro impegno nella lotta al terrorismo". "E non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo", ha aggiunto.

"Oggi il cuore dell'America è pesante. La scorsa notte, tre militari statunitensi sono stati uccisi - e molti feriti - durante un attacco con drone contro le nostre forze di stanza nel nord-est della Giordania, vicino al confine con la Siria", riferisce il presidente. "Jill e io - prosegue - ci uniamo alle famiglie e agli amici dei nostri caduti, e agli americani in tutto il Paese, nel piangere la perdita di questi guerrieri in questo attacco spregevole e del tutto ingiusto.

bombardamenti su khan yunis striscia di gaza

Questi soldati incarnavano il meglio della nostra nazione: incrollabili nel loro coraggio. Inflessibili nel loro dovere. Intransigenti nel loro impegno nei confronti del nostro Paese, mettendo a rischio la propria sicurezza per quella dei loro connazionali e dei nostri alleati e partner con i quali combattiamo il terrorismo. È una lotta che non cesseremo". "Insieme, manterremo il sacro obbligo che abbiamo nei confronti delle loro famiglie. Ci sforzeremo di essere degni del loro onore e valore", conclude.

Biden, raid in Giordania su base Usa da milizie filo Iran

joe biden Lloyd Austin

(ANSA) - "Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo attacco, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq": lo afferma Joe Biden in una nota sull'attacco con droni in Giordania contro una postazione Usa, esprimendo il dolore e il cordoglio per la morte di tre militari americani.