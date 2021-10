“FOSSE PER ME FAREI RIFARE TUTTI I COMBATTIMENTI. MA VISTO CHE NON È POSSIBILE, DOVREBBERO RIDARMI INDIETRO LE MEDAGLIE” – CLEMENTE RUSSO COMMENTA LO SCANDALO VERDETTI NELLA BOXE A RIO 2016 - IL TEAM DI RICHARD MCLAREN, CHE AVEVA INDAGATO SUL DOPING RUSSO, CONFERMA CHE ALMENO 11 RISULTATI FURONO MANIPOLATI - L’IRLANDESE MICHAEL CONLAN: “UNA BELLA NOTIZIA. MA LA MACCHIA SPORCA RIMANE. SE IO E ALTRI NON AVESSIMO PARLATO NON SAREBBE SUCCESSO NIENTE…”