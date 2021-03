CI SPUTNIK SOPRA – GLI EMISSARI RUSSI SONO ALLA DISPERATA RICERCA DI ALTRI IMPRENDITORI ITALIANI PER PRODURRE IL LORO VACCINO, VISTO CHE DA SOLI NON CI RIESCONO. E PAGANO QUATTRO VOLTE QUELLO CHE HA PROMESSO IL GOVERNO – L’ANNUNCIO DELL’INTESA IN ITALIA È SOLO PROPAGANDA CHE SERVE A MOSCA PER FAR PASSARE IL MESSAGGIO CHE LORO SONO BRAVI E GENEROSI E L’OCCIDENTE CATTIVO - L’ARTEFICE DELL’ACCORDO È IL FINANZIERE VINCENZO TRANI, LEGATO ANCHE ALLO SCANDALO DEI FONDI DEL VATICANO

1 – IL FINANZIERE AMICO DEI RUSSI DIETRO LO SBARCO DI SPUTNIK

Lorenzo Bagnoli Gianluca Paolucci per "La Stampa"

I fondi del Vaticano, i flussi di denaro da Mosca verso l'Italia «attenzionati» da Bankitalia, il microcredito in Russia fatto però dal Lussemburgo. Fino all'annuncio, martedì, dell'accordo per produrre in Italia il vaccino russo Sputnik. A tenere insieme storie così distanti, come hanno ricostruito La Stampa e IrpiMedia, è Vincenzo Trani, avvocato, finanziere e presidente della Camera di commercio italo-russa. Vincenzo Trani è stato tra i primi italiani a testare lo Sputnik V sulla propria pelle.

Abita in Russia da oltre un decennio e ha fondato nel 2008 il gruppo Mikro Kapital, che per quanto operi principalmente in Russia ha il cuore in Lussemburgo. Tra i suoi finanziatori non mancano nomi illustri. Sei milioni di euro arrivarono ad esempio al fondo di Trani dalla Segreteria di Stato vaticana, tramite il fondo Centurion di Enrico Crasso.

A chiedere di valutare l'investimento, dice oggi Crasso, è il Segretario di Stato Pietro Parolin. Per 27 anni gestore del patrimonio della Segreteria, Crasso è uno degli indagati nello scandalo del palazzo londinese di Sloane Avenue. I soldi però fanno anche il percorso inverso e dal fondo di Trani vanno in quello di Crasso: nel gennaio 2020 è proprio Mikro a investire nel fondo Centurion.

Che poco c'entra con la Russia e niente con il microcredito. Nella stessa inchiesta sui fondi del Vaticano un nome chiave è quello di Gianluigi Torzi. Broker residente a Londra, Torzi è indagato anche nella vicenda che riguarda la mutua assistenza "Cesare Pozzo". Al centro dell'ipotesi di truffa, obbligazioni ad alto rischio emesse dal veicolo Csi Healthcare, parte della società lussemburghese B Securitization, per poi confluire in altri bond emessi dalla SPV Project 1513.

Proprietario di B Securitization è Enrico Danieletto, a capo di numerose società in Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda e Svizzera. A Londra i destini di Enrico Danieletto tra il 2014 e il 2017 sono stati strettamente legati a quelli di Vincenzo Trani. Hanno fondato insieme General Invest Ltd, di cui inizialmente Trani e Danieletto erano entrambi soci e azionisti. I due finanzieri hanno poi preso la propria strada, ma il rapporto d'affare sembra continuare anche oggi. Sul sito di Aleph Group sono numerose le pubblicazioni che promuovono le attività di Mikro Kapital e una fonte sentita da La Stampa sostiene di aver ricevuto l'offerta di un investimento nel fondo lussemburghese da Danieletto.

Trani, interpellato, dice di non avere più alcun rapporto con Danieletto. Per comprendere l'origine dei successi di Vincenzo Trani e Mikrocapital bisogna riavvolgere il nastro al 2016. È allora che il finanziere si affaccia sui tavoli che contano. Il teatro è quello dello Spief di San Pietroburgo, l'annuale forum del gotha politico-economico russo. L'evento più atteso è il bilaterale tra l'allora premier Matteo Renzi e Vladimir Putin.

L'organizzazione è affidata come sempre a Conoscere Eurasia, l'associazione guidata da Antonio Fallico. Mikro Kapital compare tra i main sponsor dell'evento, insieme a nomi del calibro di Banca Intesa, Leonardo, Pirelli. Da allora non ha più smesso. A giugno 2016 un pagamento all'associazione Conoscere Eurasia del valore di 125 mila euro è finito sotto i radar dell'Unità d'informazione finanziaria di Bankitalia come possibile attività sospetta. Il valore della transazione è compatibile con quanto era richiesto per diventare uno degli sponsor principali.-

2 – SPUTNIK E RUBLI, L'AVANZATA RUSSA "OFFRONO QUATTRO VOLTE DI PIÙ"

Giuliano Foschini, Fabio Tonacci e Rosalba Castelletti per "la Repubblica"

«Sì, i russi hanno contattato la mia azienda e mi hanno chiesto di produrre lo Sputnik V». Chi parla è un industriale che lavora nel campo della biomedicina. Nel suo laboratorio, di medie dimensioni, sono installati macchinari necessari per realizzare vaccini basati su adenovirus.

Come quello russo e come quello di AstraZeneca. L' industriale, con cui Repubblica ha interloquito a condizione di non pubblicarne il nome, figura nella lista dei possibili interessati all' appello del ministro Giorgetti, che punta entro il 2021 a sviluppare una filiera autoctona con l' investimento pubblico di 200 milioni di euro. «Per un' azienda che ha già il know-how, servono in media 20-30 milioni per la conversione degli impianti. Gli emissari dei russi mettono sul tavolo risorse quattro volte superiori ».

La nuova corsa alla Luna Siamo ancora alla corsa alla Luna. Che nel 2021 non è più un satellite bucherellato dove poggiare il piede per primi, ma il predominio del mercato mondiale dei vaccini anti-Covid. I contendenti sono aumentati, la logica è rimasta la stessa. Da una parte il blocco occidentale, con le multinazionali statunitensi Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson a fare da apripista con la sponda della Commissione europea. Dall' altra parte, cinesi e russi. Entrambi hanno sviluppato un vaccino "di Stato".

I russi hanno battezzato il proprio - e non a caso - Sputnik V, come il primo satellite artificiale spedito in orbita. Lo stanno vendendo a mezzo mondo, soprattutto nel continente africano. Per promuoverlo utilizzano ogni mezzo. Per produrlo, dato che in Russia non hanno siti con capacità sufficiente a soddisfare la domanda globale, fanno scouting tra aziende estere.

Presentandosi con valigette piene di depliant, progetti di technology transfer (trasferimento di tecnologia indispensabile per la fabbricazione) e contratti preliminari ( Memorandum of Understanding) in cui chiedono l' impossibile e sono disposti a pagarlo bene. «C' è un problema: vorrebbero che iniziassimo in tre-quattro mesi», spiega l' industriale. «Nessuno ad oggi è pronto a farlo. Se ne riparla alla fine dell' anno. Io sono a disposizione del mio Paese. L' Italia deve essere in grado di produrre vaccini. Quali, poi, si vedrà. Sarà il mercato a stabilirlo».

Il passo troppo lungo

L' attivismo degli emissari di Mosca è spiegabile con due obiettivi del Cremlino. Il primo è di pura propaganda: dimostrare insieme la qualità dello Sputnik e l' efficienza della macchina industriale russa. Il secondo è ingaggiare laboratori che producano le dosi che non riescono a realizzare in patria.

La Russia è stata il primo Paese al mondo a lanciare, lo scorso dicembre, la vaccinazione di massa contro il Covid-19. Al 9 marzo, secondo il sito Gogov.ru, oltre cinque milioni di persone (il 3,5 per cento della popolazione) hanno ricevuto almeno una delle due dosi previste. Cifre gonfiate, secondo alcune inchieste indipendenti, perché non corrispondono alle statistiche diffuse dalle singoli regioni. L' ultimo sondaggio di Levada Tsentr mostra che il 58% dei russi sospetti del vaccino nato nel centro biotech Gamaleja. Una percentuale che, dice a Repubblica il direttore della ricerca dell' istituto Aleksej Levinson, è correlata con l' eccesso di propaganda: «La gente capisce che il Cremlino sta usando il vaccino per scopi politici».

La grande corsa

All' estero la diffidenza iniziale ha cominciato a diradarsi dopo che lo scorso 2 febbraio uno studio su Lancet ne ha certificato l' efficacia al 91,6%. Oggi più di 50 Paesi hanno ordinato lo Sputnik, 49 lo hanno autorizzato e 15 aziende in 11 Stati - tra cui India, Corea del Sud, Brasile e Kazakhstan - hanno siglato accordi col Fondo russo per gli investimenti diretti (Rfid).

Sputnik si sta facendo strada non solo tra gli alleati post-sovietici, sudamericani e africani, ma anche tra nazioni tradizionalmente vicine agli Stati Uniti e persino nell' Unione. La scorsa settimana l' Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha avviato il cosiddetto processo di "rolling review" che la cancelliera Angela Merkel, nonostante le frizioni con Mosca per il caso Navalnyj, si è offerta di accelerare.

alexei navalny vladimir putin

Ungheria e Slovacchia hanno autorizzato in autonomia il vaccino russo, Lussemburgo e Repubblica Ceca si apprestano a farlo. Per soddisfare la domanda, l' Rfid ha firmato un accordo con l' azienda biofarmaceutica svizzera Adienne Pharma&Biotech, che ha il laboratorio a Monza, e ha contattato i tedeschi della Idt Biologika. La ricerca è frenetica: nelle ultime ore il Fondo sovrano ha puntato in Emilia una società vicina al fallimento in possesso di un bioreattore.

La disinformatia

Per aumentare il "soft power" dello Sputnik V il Cremlino ricorre - secondo l' intelligence occidentale - alla disinformazione. Il Global Engagement Center del Dipartimento di Stato americano ha identificato quattro pubblicazioni pseudo-scientifiche che sollevano dubbi sul vaccino Pfizer. «I siti che le hanno messe online sono collegati ai servizi segreti russi e fanno parte dell' ecosistema della loro disinformazione», ha detto al Wall Street Journal un delegato del Global Engagement Center. Mosca ha replicato attraverso il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov. «Non c' entriamo niente. Se dovessimo trattare ogni pubblicazione negativa sul nostro Sputnik come un' operazione dei servizi americani impazziremmo, perché ne escono ogni giorno, a ogni ora, sui media anglosassoni ».