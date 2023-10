CI VOGLIONO GLI STRANIERI A FARCI CAPIRE LA BELLEZZA DELL'ITALIA - LE STORIE DELLA MIDDLE CLASS EUROPEA E AMERICANA CHE MOLLA CITTÀ SENZA ANIMA PER TRASFERIRSI IN BORGHI SOTTO I CINQUEMILA ABITANTI NEL LAZIO, IN UMBRIA E IN ABRUZZO – PER ANNI GLI SPOSTAMENTI VERSO L’ITALIA ERANO QUELLI DEI RICCONI CHE ACQUISTAVANO CASOLARI IN TOSCANA: ORA CI SONO ALMENO 5MILA PERSONE CHE SI SONO STABILITE NEL CENTRO ITALIA SAPENDO CHE LA LORO PENSIONE O IL LORO STIPENDIO DARÀ LORO MAGGIORE POTERE D’ACQUISTO E…

Estratto dell’articolo di Italo Carmignani per “il Messaggero”

Lo stupore è già italiano: «Ma davvero posso andare a cogliere i tartufi nel bosco?» Si dice cavare, ma a Robert Marshall - 60enne inglese, pensionato, un ciuffo di capelli tinto rosso, la moglie Lauren, una nuova vita insieme nel casolare di pietra appena fuori Norcia per produrre, forse, olio - per ora si perdona il mancato tecnicismo. Robert ha lasciato la periferia di Londra, grigia come il fumo, come Peter Bernabacher ha lasciato quella di Francoforte, azzurrognola come il biossido, o Jan Peeters quella di Bruxelles, umida come la nebbia, per arrivare in Umbria, in Abruzzo o nel Lazio.

Basta ci sia un borgo, dolci colline, la complicità paesana e qualcosa da fare con le mani che sia cogliere l'oliva, l'uva o, appunto, cavare tartufi. Quanti sono? Per ora cinquemila, ma il numero è destinato a moltiplicarsi presto. Se in passato era il Chianti o la Liguria a chiamare a raccolta chi al Nord dell'Europa, dell'America o del Canada aveva deciso per la transumanza italiana, ora l'ultimo grido sono paesi sotto i 5000 abitanti, a dimensione familiare, ricchi di sorrisi e prezzi poveri per comprare una casetta, meglio se annesso qualche ettaro di terra.

A cambiare è anche la tipologia sociale. Spiega Massimo immobiliarista marchigiano: «Un tempo arrivavano gli europei ricchi per cambiare vita o per fare speculazioni e puntavano alla Toscana, ora arriva la classe media». […] Sarah Jane Buckley e Nicholas Buckley in Gran Bretagna, a Southampton, si occupavano di assicurazioni. Qualche viaggio, poi una visita a Fumone, in provincia di Frosinone, ed ecco il colpo di fulmine.

Quella casa nel bosco ancora uno scheletro di cemento e dimora per le mucche. Quel rudere diventa una villetta: «Abbiamo comprato solo i materiali, tutto il vicinato ci ha dato una mano». Il lavoro? Continua in smart working. Da Vancouver a Casperia nel cuore verde del Sabinashire. James Johnstone e Richard Rooney stregati dalla Sabina: dalla terra delle foglie d'acero alle colline sormontate dai borghi medievali che affacciano sulla valle del Tevere. […]

La transumanza del viceversa, fuga dei cervelli e dei pensionati dall'Italia e arrivi della middle class dal resto del mondo si scambia sempre spesso il testimone. Felice di averlo fatto.

