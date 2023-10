CI VOLEVA UNA DONNA PER “SOLLEVARE IL VELO” SU HAMAS – LA BOMBASTICA INTERVISTA DI RASHA NABIL, GIORNALISTA EGIZIANA DI “AL ARABIYA” ALL’EX CAPO DI HAMAS KHALED MESHAAL – LA 44ENNE, CHE LAVORA PER L’EMITTENTE DI DUBAI PAGATA DAI SAUDITI, HA INCALZATO L’EX LEADER PALESTINESE CON UNA SERIE DI DOMANDE: “COME POTETE CHIEDERE AL MONDO DI SOSTENERE HAMAS, QUAND’È EVIDENTE QUEL CHE HA FATTO AI CIVILI ISRAELIANI?” – “ORA LA GENTE DI GAZA DEVE AFFRONTARE UNA GRANDE TRAGEDIA: PERCHÉ AVETE DECISO TUTTO DA SOLI?” – MASHAAL HA RISPOSTO BALBETTANDO: “FA PARTE DELLA RESISTENZA LEGITTIMA, IL NOSTRO POPOLO È D’ACCORDO”. LEI: “OK. MA ORA HAMAS È PARAGONATA ALL’ISIS!” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesco Battistini per il “Corriere della Sera”

«Ma come vi aspettavate che avrebbe reagito, Israele?». «Come potete chiedere al mondo di sostenere i palestinesi, quand’è evidente quel che Hamas ha fatto ai civili israeliani?». «Vi scuserete per quel che avete fatto agli israeliani il 7 ottobre?». «Lei sta seduto fuori Gaza, in una stanza con l’aria condizionata, e parla di guerra, di jihad, di bombardamenti…».

[…]Khaled Meshaal […] Invitato a collegarsi con Rasha Nabil, volto prime time di Al Arabiya , l’ex capo di Hamas s’aspettava le solite carezze dei proni intervistatori arabi.

Ma quand’è finito bombardato da Rasha, quest’egiziana svergognata che manco s’era coperta il capo al suo cospetto, alla fine Meshaal ha tradito un lieve nervosismo: «Cara sorella — le ha balbettato gelido —, con tutto il rispetto… Le tue domande… E va bene, mi fai una domanda e io ti rispondo con chiarezza…». Al Arabiya è una tv fondata vent’anni fa a Dubai e pagata dai sauditi […]

Due sere fa l’anchorwoman Rasha, 44 anni[…] l’ha incalzato dura. Lei: «Khaled, la gente di Gaza ora si sveglia dovendo affrontare una grande tragedia: perché avete deciso tutto da soli?» Lui: «Fa parte della resistenza legittima, su cui il nostro popolo è d’accordo…». Lei: «Ok. Ma ora Hamas è paragonata all’Isis!».

Lui: «Cara sorella, questa è un’accusa fabbricata da Netanyahu. Le nazioni non si liberano facilmente: i russi sacrificarono 30 milioni di vite contro Hitler, l’Afghanistan milioni di martiri…». Lei: «Ma trattare i civili in questo modo fa parte dell’ideologia di Hamas?». Lui: «Sorella, Hamas è concentrata contro i loro soldati! Poi, in tutte le guerre ci sono vittime civili. Ma noi non ne siamo responsabili…».

Nei social arabi, l’intervista di Nabil è al top nelle tendenze. […] ripostatissima quando chiede del Libano («l’ultima cosa di cui ha bisogno, è un’altra guerra!») e Meshaal che non risponde, o tocca il tasto Iran e lui glissa… […]

