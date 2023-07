CI VOLEVA L’INAUGURAZIONE DELLA M4 A SAN BABILA PER METTERE UNO ACCANTO ALL’ALTRO BEPPE SALA E MATTEO SALVINI - LA NUOVA LINEA METROPOLITANA DI MILANO, REALIZZATA DAL GRUPPO WEBUILD DI PIETRO SALINI, COLLEGA IL SALOTTO DEL CAPOLUOGO LOMBARDO CON L’AEROPORTO DI LINATE IN SOLI 12 MINUTI. I LAVORI NON SI FERMANO E TRA CIRCA UN ANNO SARÀ CONSEGNATA L’INTERA LINEA... – VIDEO

Dagonews

SALA SALINI SALVINI M4 METROPOLITANA SAN BABILA MILANO

Ci voleva l’inaugurazione della M4 a San Babila, la nuova linea metropolitana di Milano realizzata dal Gruppo Webuild, per mettere uno accanto all’altro Beppe Sala e Matteo Salvini. Le sciure milanesi, accorse questa mattina all’inaugurazione della nuova fermata della linea, si sono scattate selfie con il sindaco del capoluogo lombardo e il ministro delle Infrastrutture che ormai da settimane gira l’Italia inaugurando nuovi cantieri.

Questa volta l’occasione di San Babila è stata una festa per l’intera Milano celebrata con un enorme aereo gonfiabile che galleggiava a mezz’aria proprio nel mezzo della piazza, tra lo stupore delle aspiranti modelle e la curiosità degli uomini d’affari.

Un’attesa terminata alle 13,30 quando i tornelli si sono aperti anche per i milanesi che hanno potuto viaggiare gratis per il primo giorno sulla metropolitana che collega il salotto meneghino con l’aeroporto di Linate in soli 12 minuti.

M4 METROPOLITANA SAN BABILA MILANO

Sei chilometri di distanza che dividono però mondi diversi e una città in subbuglio, vitale, a tratti caotica.

Da oggi quella distanza viene coperta dalla Linea Blu, salutata anche da Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild che – proprio in occasione dell’inaugurazione – ha annunciato a tutti che i lavori non si fermano e che tra circa un anno sarà consegnata l’intera linea.

Da San Babila i lavori proseguono nelle stazioni centralissime di Sforza Policlinico, Santa Sofia, Vetra, De Amicis e Sant’Ambrogio e ancora oltre fino al capolinea opposto di San Cristoforo dove terminerà il viaggio della M4.

In tutto 15 chilometri di lunghezza con un totale di 21 stazioni, una linea che Matteo Salvini ha definito oggi moderna e sostenibile, capace di trasportare 24mila persone ogni ora per senso di marcia e 86 milioni di passeggeri ogni anno.

PIETRO SALINI M4 METROPOLITANA SAN BABILA MILANO

Ci sarà tempo e voglia di inaugurarle tutte. Per ora, il ministro “milanese” si è goduto la festa di San Babila, circondato dalle maestranze in fratino giallo e caschetto rosso di Webuild che hanno costruito la metro. Dopo averli salutati uno per uno Salvini e Sala hanno ripreso le scale della stazione e – così come sono arrivati – si sono congedati da Milano. Con una corsa in metro.