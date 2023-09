CI VOLEVANO I TEMPORALI PER RISPEDIRE A CASA LE MANDRIE DI FINTO-TRASGRESSIVI DEL “BURNING MAN”! PRIMA CHE LA PIOGGIA SI ABBATTESSE SUL DESERTO DEL NEVADA, I RICCONI SI STAVANO SOLLAZZANDO CON LE SOLITE ATTIVITÀ – C’ERA L’APPUNTAMENTO ALL’ALBA PER MASCHIETTI A CAZZO DURO, L’IPNOTERAPEUTA CHE GIURAVA DI FARTI AVERE UN ORGASMO GRAZIE ALL’IPNOSI E IL SOLITO SPAZIO PER LE ORGE – E POI I “COMBATTIMENTI TRA CAZZI”, LE FRUSTATE SUL CULO NUDO E… - VIDEO

DAGONEWS

burning man 7

È qui la festa? No! Ci volevano le piogge per rispedire a casa mandie di finto-trasgressivi che ogni anno si danno appuntamento nel Black Rock Desert per il “Burning Man”. Ma prima che il temporale si abbattesse sul deserto del Nevada, i ricconi si stavano sollazzando durante le solite attività definitive stravaganti, ma che ogni anno si ripetono sempre uguali.

Quest’anno il tema era Animalia e aveva un ricco calendario di eventi a sfondo sessuale.

Per iniziare la giornata gli uomini potevano andare all'evento "Morning has cum” (Circle Jerk)" dove ragazzi nudi potevano accarezzare il loro pisello in erezione insieme ad altri sciroccati.

burning man 5

C'era anche qualche evento per le donne che si potevano dedicare al lavaggio del corpo e a massaggi erotici. Subito dopo i festaioli potevano dirigersi al Naughty Naked Village per ricevere la frustata quotidiana. Il famoso Orgy Dome, prima di lasciare che le coppie si lanciassero in una mega orgia, avevano dei colloqui sul consenso.

E ancora: c’era l'ipnoterapeuta David Mears che faceva ogni giorno sessioni di ipnosi orgasmica di gruppo sulla Playa: l'esperto del piacere afferma di aver sviluppato una tecnica per "orgasmi indotti dalla trance" utilizzando l'ipnosi.

burning man 8

Non solo. Per i più audaci c’erano tante gare assurde. C’erano le lotte tra persone nude e cosparse di olio, il torneo di scherma con i dildo e “combattimenti tra cazzi”. Ma c’era anche qualcosa di più normale come i combattimenti con la spada laser.

I nottambuli potevano partecipare alla corsa di mezzanotte nudi e i mattinieri potevano iniziare la giornata con un po' di yoga rilassante, ovviamente fatto nudi.

Dato che l'abbigliamento è sempre facoltativo al Burning Man, c’erano tantissime attività per nudisti, tra cui cavalcare dinosauri nudi, giri dei pub nudi, feste di pirati nudi, karaoke nudi e corse al tramonto nudi.

burning man 3

Per coloro che desiderano decorare il proprio corpo, c'erano molti laboratori per la body art. Al laboratorio "Pimp Your D**k" alcuni artigiani realizzavano anelli in pelle da pisello. Allo “United Fuckers Market” si poteva bere il bubble tea allo sperma. Peccato che sia tutto finito nel fango a causa di una pioggia torrenziale che ha rispedito a casa questi fricchettoni con scarsa fantasia.

