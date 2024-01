CI VORREBBE IL LANCIAFIAMME - LA NOTTE DI CAPODANNO IL TRAPPER 22ENNE DI ORIGINI TUNISINE KETA SI È FILMATO MENTRE SPARAVA CON UNA PISTOLA CONTRO LA POLIZIA - NEL QUARTIERE SAN SIRO DI MILANO, IL RAGAZZO TRASMETTEVA IN DIRETTA INSTAGRAM I DISORDINI CAUSATI DAI RAGAZZI NORDAFRICANI CHE, PER FESTEGGIARE L'ANNO NUOVO, HANNO TIRATO SASSI CONTRO LA POLIZIA E INCENDIATO I CASSONETTI - IL PISCHELLO È STATO ARRESTATO IL GIORNO DOPO - VIDEO

«Aprite, polizia». Brusco risveglio, giovedì mattina, per Aziz Kheimiri, in arte Keta, un 22enne trapper milanese di origini tunisine, la cui casa è stata perquisita e che si trova ora denunciato per porto abusivo di arma e oltraggio a pubblico ufficiale. L'indagine è partita da un video pubblicato dal giovane in diretta sul suo account Instagram durante i festeggiamenti di Capodanno nel quartiere di San Siro a Milano, quando in via Zamagna e nelle strade limitrofe si sono radunati parecchi ragazzi, soprattutto di origini nordafricane, che hanno tentato di dare fuoco a cumuli di rifiuti e masserizie da loro accatastati.

Nel frattempo, è partita una sassaiola nei confronti delle forze di polizia che erano state posizionate in zona per il servizio disposto dalla questura di Milano. La situazione, che ha registrato alcuni momenti di tensione, è stata gestita dalle forze dell'ordine, che hanno allontanato i presenti e impedito i disordini. [...]

Il trapper Keta aveva avviato una diretta video sul canale social, durata ben 10 minuti, chiaramente per esaltare le azioni illecite in corso, come ben si capisce dalle sue frasi di apprezzamento. Improvvisamente, il 22enne ha estratto una pistola e, insultando la polizia, ha esploso alcuni colpi ad altezza d'uomo, confidando sul fatto di non essere individuato grazie al frastuono dei festeggiamenti e alla distanza dalle forze dell'ordine. […]

