CI VORREBBE UNA PIZZA IN FACCIA! – DOPO LA MORTIFICAZIONE DELLA PASTA, IN GIRO PER IL MONDO CONTINUA L’ATTENTATO ALLA CUCINA ITALIANA CON LA PIZZA PROPOSTA NEI MODI PIÙ ASSURDI – DALLA "PIZZASALAD" (CON L'INSALATA) ALLA "PIZZA BURGER" FINO ALLA PESANTISSIMA VERSIONE KEBAB – E PENSARE CHE GUARDAVAMO CON ORRORE LA PIZZA HAWAIANA CON L'ANANAS… - VIDEO

Maria Porcel per "it.businessinsider.com"

pizza con bordi ripieni

L’ultimo attentato al (buon) gusto è ‘colpa’ di San Valentino: la catena spagnola Telepizza ha collaborato con Nestlé per creare una pizza dolce ai cioccolatini.

“La nostra solita base della pizza ricoperta di cioccolato croccante e nocciole, con un tocco di arachidi e autentico e delizioso cioccolato Nestle”, dice Telepizza negli annunci di questa novità ‘romantica’, tra peccato di gola e di decenza.

pizza cioccolato

Tuttavia, questa novità non è la prima pizza al cioccolato sul mercato: il marchio di congelati Dr. Oetker ha la sua versione, che può essere comodamente preparata a casa. Né è una novità per Telepizza lanciare prodotti che sfiorano l’inquietante, dal momento che il marchio è già stato il creatore di altri classici come la Pizzasalada, un misto di pizza e insalata.

A ognuno il suo. Avranno i loro fan, ma ecco una serie di pizze che possono essere sicuramente considerate ehm… speciali.

Pizzalada

pizzalada

È difficile persino scriverlo. Questa invenzione di Telepizza risale al luglio 2014 ed è una specie di ciotola fatta di pane riempita con una Caesar salad con lattuga, pomodoro, pollo impanato e salsa. L’intento era quello di approfittare dell’estate per creare un piatto fresco e leggero, ma la combinazione di pane caldo con lattuga fredda faceva sì che non arrivasse in buone condizioni a domicilio (era meglio mangiarla in negozio) e non era neanche facile da mangiare: con le mani? Con coltello e forchetta? Ora non è più disponibile.

Pizza + Hamburger

Dalla pizza più leggera al boom calorico. Ne esistono molte versioni: dalla versione casalinga a quella industriale, da sottili strati di pane con carne macinata in mezzo a due basi di pizza con hamburger (reali) in mezzo. E una buona manciata di peperoni. La versione qui sotto ha ottenuto 400.000 visualizzazioni su Instagram.

pizza kebab

Pizza + Kebab

La versione più difficile della pizza con hamburger. Questa del ristorante Pasha Empire Authentic Grill in Galles (Regno Unito) è adatta solo a stomaci forti, ecco perché un video della sua preparazione è diventato virale a novembre: misura 40 centimetri di diametro, ha cinque filetti di hamburger, un sacco di fette di kebab (alcuni sopra, altri sul fondo), carne speziata e un bel po’ di salsa. Sopra, un altro strato di pizza e formaggio. Non sappiamo quante persone si siano spinte fino ad assaggiarla, però a vederla sono state quasi 300mila.

pizza cioccolato 2

Pizze al cioccolato assortite

La cioccolata calda è una buona invenzione. Il cioccolato in una pasta per pizza è qualcosa di molto più complicato. Le pizze fatte in casa hanno il vantaggio di essere più naturali e in questo caso l’invenzione ha un po’ più senso e sembra pane con il cioccolato, ma c’è anche il rischio che si sgretoli perché la pasta non regge il peso o che straripi tutto nel forno.

Una cosa che non succede con le pizze commerciali … che d’altra parte tendono a inventare mostri rari come questo Telepizza con Nestlé Red Box o quella della Dr. Oetker, una massa dolciastra ricoperta da pezzi di cioccolato che sembra si sia bruciata appena messa nel forno. Prima di loro, lo stesso Telepizza ne aveva già creata una insieme a un altro marchio della Nestlé, il Kit Kat. Una sorta di fonduta con nocciole che è ancora disponibile e per meno di sei euro.

pizza hawaiana 1

Tutto è iniziato da qui: la Pizza hawaiana o pizza con ananas

Siamo polemici. La pizza con l’ananas è curiosa anche nella sua genesi: la pizza hawaiana è stata inventata infatti da un greco in Ontario, Canada. È stato Sam Panopoulos che con i suoi fratelli Nikitas ed Elias ha aperto un ristorante chiamato Ristorante Satellite a Chatham (Ontario) e nei primi anni Sessanta, ha deciso di mettere un paio di pezzi di ananas sulla base della pizza. Il resto è storia: odio e amore in parti uguali. Proprio come il presidente islandese ha scherzato sul fatto di vietarla (e ha dovuto ritrattare), il canadese, Justin Trudeau, si è dichiarato appartenente alla “Squadra Ananas”.

pizza con bordo ripieno

Pizza con bordi fatti di cose

Di formaggio, di formaggio di capra, di salsicce, di mini-hamburger o di pepite di pollo. Di polpette. Ci sono anche ricette da fare in casa. Per quelli che lasciano sempre ‘il cornicione’ e per i quali la farcitura sulla base non è abbastanza.

Pizza russa

Adatta solo per gli amanti dei sapori potenti. Chiamata Mockba o Moscova, a seconda della grafia, potrebbe essere semplicemente la pizza di Mosca. I suoi ingredienti? Tonno, sgombro, salmone e cipolla.

torta di pizza 1

Torta di pizza

Per mandibole coraggiose. Come puoi vedere nelle immagini più che una somma di pizze – come potrebbe sembrare a prima vista – è un impasto pieno di altre pizze. Una differenza sottile ma più interessante di quanto sembri.

torta di pizza

Ci sono molte ricette su YouTube, quindi chiunque voglia provare può osare con un tutorial. Non sembra difficile… da fare, un’altra cosa è poi mangiarla.

pizza cioccolato 1 pizza hamburger 2 pizza hamburger 3 pizza hamburger pizza hamburger 1 pizza hawaiana