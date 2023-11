CI VUOLE “FIUTO” PER GLI ALLOCCONI – A ROMA HA APERTO IL PRIMO RISTORANTE PER CANI DOVE I PADRONI MAGNANO ACCANTO AI LORO ANIMALI CHE, AL POSTO DI INGURCITARE SCATOLETTE E CROCCANTINI, SI PAPPANO ROBA DA CUCINA GOURMET: DALLE BOWL ALLE VELLUTATE AI BOCCONCINI FINO ALL’IMMANCABILE DOLCE – IN UNA CUCINA SEPARATA SI PREPARA IL CIBO PER I PADRONI CHE SARANNO QUELLI CHE DOVRANNO METTERE MANO AL PORTAFOGLIO PER PAGARE…

C’è una nuova insegna gastronomica a Roma Nord. Non l’ennesima trattoria romana, non un nuovo ristorante gourmet, bensì il primo ristorante con una cucina solo per cani accanto ai piatti per i loro padroni. […]

Una “cucina dog” separata dalla cucina per i padroni (o clienti senza cani), con un veterinario che cura passo passo il menu e un addestratore professionista sempre presente per assicurarsi che i cani siano divisi in base alla specie, alla taglia, al sesso, onde evitare che possano infastidirsi, disturbando anche il resto degli ospiti del ristorante. Il comfort del cane è al centro.

Fiuto ha un dehors all’esterno e una sala interna con cucina dog a vista. Ci sono delle aree distinte, divise tra loro da pannelli di ottone, tavoli per i padroni e lettini appositi per gli ospiti a quattro zampe. Non a tutti la cosa andrà a genio, ma nel locale è perfino presente anche un’area selfie dove fare degli shooting con il proprio cane. Tutto parte da una cucina centrale, dove si svolgono le prime preparazioni, poi gli ingredienti utili alla composizione delle “bowl” per i cani, passano alla cucina dog, un laboratorio dove i piatti vengono terminati e presentati con una cura dell’impiattamento che solitamente appartiene solo agli umani.

Cosa mangia un cane in un ristorante per cani? Nel menu sono indicate una serie di bowls, tutte disponibili in 4 formati a seconda della taglia: c’è la small a 8€ (per cani da 2 a 10 kg), la medium a 12€ (per cani da 11 a 20 kg), la large a 16€ (per cani da 21 a 30 kg) e la extra large a 20€ (per cani oltre i 31 kg). Le varianti di bowl disponibili sono: bowl chicken (riso, pollo, piselli), la bowl meat (riso, manzo, carote, grana), la bowl fish (riso, merluzzo, zucchini), la bowl veggie (riso, patate, ricotta).

Si passa poi ai secondi: bocconcini di pollo e purè di patate, arista con zucchine e carote alla julienne, merluzzo con ricotta e zucchine bollite, uova sode con vellutata di piselli e fontina (bowl small a 10 euro, bowl medium a 14 euro, bowl large a 18 euro e bowl xl a 22 euro. Il menu è completato dalla torta dog, realizzata con macinato, vellutata di zucca, bianco uova montato a neve e da tre drink: estratto di zucchine e mirtillo, estratto di mela verde e anguria, estratto di pera, fragole e banana.

Se per i cani il menu è tutt’altro che croccantini e scatolette pronte, per i padroni, Fiuto propone tartare di fassona o di gambero rosso all’antipasto, spazia dalla carbonara al risotto di mare tra i primi, dalla guancia di vitello alla faraona ripiena tra i secondi, per giungere ai dolci con uno zuccotto al tiramisù, il riso al latte, la tarte tatin di mele e l’ananas sciroppato. […]