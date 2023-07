4 lug 2023 19:17

CI VUOLE UN MUTUO PER PRENDERE L’AEREO! VOLI TROPPO CARI DA MILANO E ROMA PER LE ISOLE, IL GOVERNO DÀ L’ULTIMATUM ALLE COMPAGNIE AEREE - I VIAGGIATORI ITALIANI QUEST’ANNO STANNO PAGANDO TARIFFE AEREE SENSIBILMENTE PIÙ ALTE DELLO STESSO PERIODO DEL 2022 MA IL CARBURANTE È CALATO DEL 22% - IL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI HA DATO DIECI GIORNI DI TEMPO AI VETTORI PER FORNIRE LE PROPRIE RISPOSTE...