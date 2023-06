LA CIA ERA A CONOSCENZA DI UN PIANO UCRAINO PER SABOTARE NORD STREAM 1 E 2 GIA’ A GIUGNO 2022 - L’OPERAZIONE, CHE SI E’ POI SVOLTA TRE MESI DOPO, IL 26 SETTEMBRE 2022, MISE FUORI USO IL GASDOTTO CHE COLLEGA RUSSIA E GERMANIA - I SERVIZI SEGRETI AMERICANI AVEVANO RICEVUTO UNA SEGNALAZIONE DETTAGLIATA DAL GOVERNO DI UN PAESE EUROPEO RACCOLTA DA UN INFORMATORE UCRAINO - PERCHÉ GLI AMERICANI NON INTERVENNERO A FERMARE IL COMMANDO GUIDATO DAL GENERALE VALERY ZALUZHNY? SE LA CIA CONOSCEVA IL PIANO CON ANTICIPO, PERCHÉ DOPO L’ATTACCO GLI USA HANNO CONCENTRATO I SOSPETTI SU MOSCA? LA CIA HA COPERTO L’OPERAZIONE?

1 - «LA SEGNALAZIONE ALLA CIA: NORD STREAM SARÀ BUCATO» L’IMBARAZZO DI WASHINGTON

NORD STREAM

Estratto dell’articolo di Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

La Cia era a conoscenza di un piano concepito da un commando ucraino per sabotare il Nord Stream 1 e 2. Il 26 settembre del 2022, un’esplosione nella profondità del Mar Baltico mise fuori uso il gasdotto che collega Russia e Germania. Ma, rivela il Washington Post, già nel giugno 2022 l’agenzia più importante dei servizi segreti americani aveva ricevuto una segnalazione dettagliata dal governo di un Paese europeo che, a sua volta, aveva raccolto il materiale da un informatore ucraino.

NORD STREAM

Quel rapporto riservato è poi finito tra i documenti diffusi sulla piattaforma di videogiochi Discord da Jack Teixeira, il ventunenne militare in forza all’intelligence della Guardia nazionale nel Massachusetts. Il quotidiano americano, però, scrive di aver trovato riscontri sostanziali da diversi funzionari dell’amministrazione Biden.

gasdotto nord stream danneggiato 4

La Casa Bianca, per ora, non commenta. Tantomeno la Cia. Silenzio anche da Kiev. […] colpiscono le coincidenze. Il piano scoperto a giugno somiglia molto a quello attuato tre mesi dopo. Un team composto da sei specialisti ucraini si preparava ad affittare una barca in Germania, a dotarsi di un mezzo subacqueo per raggiungere i tubi posti a circa 80 metri dalla superficie. Ora gli investigatori tedeschi hanno concluso che a settembre, sei ucraini, con passaporti falsi, hanno effettivamente noleggiato una goletta, attraverso una società polacca. All’interno dello scafo c’erano tracce dello stesso esplosivo utilizzato per far brillare le pipeline.

falla nord stream

Ma a chi rispondeva la squadra dei guastatori? Il referente sarebbe stato il capo delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny, mentre Volodymyr Zelensky sarebbe stato tenuto all’oscuro. Perché? Non è chiaro. Forse per rendere più credibili le smentite di un coinvolgimento ucraino o per tutelare il livello politico più alto. Ma le rivelazioni pongono un serio problema anche a Joe Biden.

Se la Cia conosceva il piano con largo anticipo, perché dopo il 26 settembre gli Usa hanno concentrato pubblicamente i sospetti su Mosca? […] o […] la Cia ha coperto l’operazione; oppure in diverse occasioni, Nord Stream compreso, a Kiev hanno ignorato le raccomandazioni di Biden.

gasdotto nord stream danneggiato 2

2 - NORD STREAM, LA CIA CONOSCEVA I PIANI DI SABOTAGGIO UCRAINI

Estratto dell’articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

La Cia aveva i piani dell'Ucraina per sabotare il gasdotto Nord Stream e Nord Stream 2 tre mesi prima che l'operazione scattasse. La rivelazione viene dal Washington Post […]

Il documento, arrivato sul tavolo della Cia, era stato poi condiviso con le intelligence di altri Paesi europei fra cui la Germania. Si basa sulla rivelazione di un ucraino. […] Washington e gli alleati europei avevano accusato prima la Russia del sabotaggio salvo poi precisare di non avere elementi. Privatamente funzionari dell'Amministrazione hanno sempre detto di non aver alcuna prova per accusare Mosca. In febbraio fonti di intelligence avevano puntato il dito invece contro gli ucraini, ma senza accusare direttamente il governo di Kiev o lo stesso Zelensky.

gasdotto nord stream danneggiato 1

Quanto emerso ieri mostrerebbe che il presidente era stato tenuto volutamente all'oscuro proprio per poter negare qualsiasi coinvolgimento nell'operazione. Il blitz è stato condotto da sei uomini delle forze speciali ucraine sotto il comando del generale Valerii Zaluzhny, l'ufficiale più alto in grado e nominato proprio per fare da scudo al governo. […]

falla nord stream 2