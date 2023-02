23 feb 2023 18:28

UNA CIABATTATA IN FACCIA AI POVERI – PER LA SERIE “RICCHI SCOLLEGATI DALLA REALTÀ”, LA MOGLIE DI RISHI SUNAK VA AD ACCOMPAGNARE LE FIGLIE A SCUOLA CON CIABATTE DA 650 EURO: A COMPLETARE LE “MODESTE” CALZATURE DI JW ANDERSON UN PAIO DI LEGGINGS DA 150 EURO - NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA COPPIA FA PARLARE DI SÉ PER LA VITA DA NABABBI, COME QUANDO IL PRIMO MINISTRO SI PRESENTÒ IN UN CANTIERE CON UN MOCASSINO DI PRADA – UNA TOTALE MANCANZA DI EMPATIA CON GLI INGLESI CHE DA MESI STRINGONO LA CINGHIA E…