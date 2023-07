CIAK, MI GIRA! - “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” DI JAMES MANGOLD CON HARRISON FORD È SEMPRE AL COMANDO, ANCHE SE IERI CON SOLO 196 MILA EURO, 26 MILA SPETTATORI E UN TOTALE ITALIANO DI 3 MILIONI 441 MILA EURO - SECONDO POSTO PER L’HORROR “INSIDIOUS – LA PORTA ROSSA” - IL CARTONE ANIMATO DELLA DISNEY/PIXAR “ELEMENTAL” È TERZO CON 91 MILA EURO. LO IN SEGUE IL NUOVO CARTONE ANIMATO DELLA DREAMWORKS… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Poche novità. “Indiana Jones e il quadrante del destino” di James Mangold con Harrison Ford è sempre al comando, Anche se ieri con solo 196 mila euro, 26 mila spettatori e un totale italiano di 3 milioni 441 mila euro. Secondo posto per l’horror, il quinto della serie, “Insidious – La porta rossa” di e con Patrick Wilson con 105 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 335 mila euro.

Il cartone animato della Disney/Pixar “Elemental” diretto da Peter Sohn è terzo con 91 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 4 milioni di euro. Lo in segue il nuovo cartone animato della Dreamworks, “Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli” con 56 mila euro, 8.672 spettatori e un totale di194 mila euro in due giorni. Quinto posto per il thriller “Hypnotic” di Robert Rodriguez con Ben Affleck 23 mila euro, 3.864 spettatori e un totale di 40 mila euro in due giorni.

Torna a galla il glorioso pesciolino “Ponyo sulla scogliere”, capolavoro per i più piccoli di Miyazaki che pur presente sulla piattaforme è uscito al cinema due giorni fa incassando ieri 18 mila euro, con 2.646 spettatori e un totale di 35 mila euro. Seguono gli ormai scoppiati supereroi americani, “The Flash”, settimo con15 mila euro, e un totale di 2, 5 milioni, “Spider-Man Across the Spider-Verse”, ottavo con 13 mila euro, e un totale di 6, 2 milioni di euro.

L’unico film italiano in classifica, fra i primi dieci, è la rom-com “Rido perché ti amo” di Paolo Ruffini con Nicola Nocella e Daphne Scoccia, ovviamente decimo posto, 9 mila euro, 1.474 spettatori col biglietto a 3, 50 sparsi in 230 sale e un totale in due giorni di 24 mila euro. L’unica bella novità è l’uscita americana in sala, seppur limitata, del bellissimo film di Carolina Cavalli, “Amanda” con Benedetta Porcaroli, una sorta di versione al femminile dei modelli morettiani dei vecchi tempi, che ha avuta ottime recensioni da tutti i critici (“uno Scemo e più scemo arthouse”, “l’occhio registico della Cavalli è forte come il suo spirito di sceneggiatrioce”), 96% di gradimento su Rotten Tomatoes!

Intanto in Francia, dove non è che stiano tanto meglio di noi a spettatori in sala, al punto che segnalano il passato giugno come il peggior mese cinematograficamente parlando degli ultimi 27 anni, e non c’entra più il covid, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti in Francia si sta comportando bene, navigando all’ottavo posto in classifica con 66 mila spettatori nel passato weekend.

