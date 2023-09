CIAK, MI GIRA - MALGRADO NON SIA UN CAPOLAVORO, “ASSASSINIO A VENEZIA” È ANCORA IN VETTA ALLA CLASSIFICA ITALIANA CON 363 MILA EURO - SECONDO POSTO PER “OPPENHEIMER” CON 183 MILA EURO E UN TOTALONE DA 25 MILIONI 265 MILA EURO. LA NEW ENTRY “GRAN TURISMO – LA STORIA DI UN SOGNO”, È TERZO CON 128 MILA EURO - "IO CAPITANO” FORTE DI DUE PREMI A VENEZIA, DI UNA TEMA IMPORTANTE E ATTUALE E DEL LANCIO DEL FILM AGLI OSCAR, AL QUINTO POSTO, MA SI STA MUOVENDO PARECCHIO BENE, E DOVREBBE MOLTO SALIRE NEL WEEKEND… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Malgrado non sia un capolavoro, e nemmeno all’altezza dei due film precedenti legati al personaggio di Hercule Poirot di Agatha Christie, “Assassinio a Venezia” diretto e interpretato da Kenneth Branagh con Tina Fey, Michelle Yeoh, Jamie Dornan e un Riccardo Scamarcio in versione bodyguard di Poirot, è ancora in vetta alla classifica italiana. Ieri era primo con 363 mila euro, 100 mila spettatori in 404 sale e un incasso totale di 3 milioni di euro. Branagh esagera nella prima parte coi grandangoli da cinema mystery veneziano anni ’70, per poi ridurre il tutto alla solita logica conclusione con tutti i personaggi rimasti vivi chiusi in una stanza e i misteri svelati dal cervello fine dell’ispettore.

Il pubblico, tutto sommato, gradiva, ma io mi ero già mezzo addormentato. Mi è piaciuta solo Michelle Yeoh e Branagh non riesce a costruire una Venezia originale. Secondo posto per “Oppenheimer” di Christopher Nolan con 183 mila euro, 49 mila spettatori in 368 sale, un totalone da 25 milioni 265 mila euro. La new entry “Gran Turismo – La storia di un sogno”, car-racing movie diretto da Neil Blomkamp con David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, è terzo con 128 mila euro, 36 mila spettatori. Critiche non eccezionali, ma passabili.

Scivola al quarto posto l’horror con le suore “The Nun 2” con 119 mila euro, 33 mila spettatori in 316 sale e un totale di 5 milioni 427 mila euro. Forte di due premi a Venezia, di una tema importante e attuale e del lancio del film agli Oscar, “Io capitano” di Matteo Garrone, pur rimanendo al quinto posto dietro i film americani, sala di incasso, di presenze e di sale, ieri era a 76 mila euro, 21 mila spettatori in 214 sale, e è già arrivato a 1 milione 224 mila euro. Si sta muovendo parecchio bene, e dovrebbe molto salire nel weekend.

Troviamo al 47° posto, con sole 6 sale il vecchio film di Jean Eustache “Mes petites amoureuses”. Solo per fan. Oggi, col cinema a 3, 50 per l’iniziativa Cinema in Festa, escono nuovi film. A cominciare da “La syndicaliste", da noi ribattezzato assurdamente “La verità secondo Maureen K.”, diretto da Jean-Paul Salomé con Isabelle Huppert nel ruolo di una sindacalista pasionaria che lotta affinché una multinazionale francese non si leghi ai cinesi togliendo così il posto di lavoro a cinquantamila operai.

O dal cortometraggio western gaio di Pedro Almodovar già presentato a Cannes “Strange Way of Life” con Ethan Hawke e Pedro Pascal vecchi amanti che si ritrovano e si dovranno affrontare con le pistole in pugno. Vi ricordo poi “Felicità” opera prima di Michela Ramazzotti con Max Tortora, Anna Galiena, la stessa Ramazzotti e Matteo Olivetti, “I mercenari”, quarta avventura degli eroi vecchietti capitanati da Sylvester Stallone, diretto qui da Scott Waugh con Jason Statham e Andy Garcia. Esce anche il mongolo “L’ultima luna di settembre”, diretto e interpretato da Amarsaikhan Baljinnyam. Da oggi iniziano a Roma e a Milano le rassegne “Da Venezia a Roma” e “Le vie del cinema”, che porterà molti dei film presentati a Venezia sia a Roma che a Milano.

