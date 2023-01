CIAK, MI GIRA! - NIENTE DA FARE. “ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA” DOMINA LA CLASSIFICA DEL FILM PIÙ VISTO ANCHE NELLA GIORNATA DI IERI CON UN INCASSO DI 377MILA EURO E UN TOTALE DI 3,3 MILIONI DI EURO ALLA SUA SECONDA SETTIMANA - SECONDO POSTO PER “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” CHE, PUR SE DI POCO, RIESCE A SUPERARE GLI ALTRI FILM IN SALA. 342 MILA EURO, 36MILA SPETTATORI CHE PAGANO PERÒ UN PREZZO PIÙ ALTO - IL TERZO POSTO IN CLASSIFICA VA A “IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA”… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

me contro te il film – missione giungla 4

Niente da fare. “Me contro te Il Film – Missione giungla” con i due youtuber di Partinico Sofie e Lui domina la classifica del film più visto anche nella giornata di ieri con un incasso di 377 mila euro, 56 mila spettatori, un totale di 3, 3 milioni di euro alla sua seconda settimana. Un successo tutto italiano, si dovrebbe dire, se il mondo del cinema italiano non vedesse questo tipo di film come un corpo estraneo. Secondo posto per “Avatar: La via dell’acqua” che, pur se di poco, riesce a superare gli altri film in sala. 342 mila euro, 36 mila spettatori che pagano però un prezzo più alto.

avatar way of water

Il totale italiano è di 42 milioni 928 mila euro. In America Avatar 2 è primo anche questo venerdì, con 3, 5 milioni di dollari, e vincerà sicuramente la sua settima settimana di programmazione. Il suo totale mondiale è di 2 miliardi e 74 milioni di dollari. Solo in Cina il totale è di 235 milioni e in Francia di 131 milioni di dollari. A tutto discapito dei film locali, ci dispiace dire.

me contro te il film – missione giungla 5

Da noi ieri il terzo posto in classifica andava al nuovo film forte italiano, che forse non era abbastanza forte, “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese, commedia darkissima ambientata in una Roma piovosa con Toni Servillo che cerca di convincere gli aspiranti suicidi a cambiare idea. Tema allegrissimo che porta ieri il film a un incasso di 342 mila euro, 49 mila spettatori per un totale di 509 mila euro. Vabbé. L’avventuroso inglese un po’ cafone “The Plane” è quarto con 263 mila euro, 36 mila spettatori e un totale di 489 mila euro.

Il primo giorno della mia vita

“Babylon” di Damien Chazelle, malgrado la presenza di due star come Margot Robbie e Brad Pitt e tutte quelle orge e pippate arriva a 225 mila euro, 30 mila spettatori e un totale di 1 milione e mezzo di euro. La commedia con Antonio Albanese che insegna l’arte teatrale ai carcerati “Grazie, ragazzi” è al sesto posto con 151 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 1, 9 milioni.

me contro te il film – missione giungla 1

“Tre di troppo” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, ormai a fine corsa, incassa ieri 86 mila euro con un totale di 4, 5 milioni, mentre “Le otto montagne” con Borghi&Marinelli, è all’ottavo posto con 73 mila euro e un totale di 5, 3. Stasera mi sa però che gli italiani si chiuderanno tutti a casa per Napoli – Roma.

