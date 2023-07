CIAK, MI GIRA! - LA NOTIZIA È CHE AL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE IN AMERICA, IL NUOVO HORROR “INSIDIOUS – LA PORTA ROSSA” CON UN INCASSO DA 15 MILIONI DI DOLLARI HA STESO “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” CHE, PERÒ, DA NOI RESTA IN TESTA CON 319 MILA EURO, 40 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 3,7 MILIONI DI EURO - “INSIDIOUS” SCENDE ADDIRITTURA AL TERZO POSTO MENTRE RISALE AL SECONDO “ELEMENTAL”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 4

La notizia è che al suo primo giorno di programmazione in America, il nuovo horror “Insidious – La porta rossa”, quinto episodio della serie, diretto e interpretato da Patrick Wilson, con un incasso da 15 milioni di dollari ha steso mortalmente il poro Harrison Ford truccato da Corrado Augias di “Indiana Jones e il quadrante del destino”, finito secondo con 7, 6 milioni di dollari.

elemental disney pixar

Un film, Indiana Jones 5, dal budget enorme, 280 milioni di dollari, che ha già incassato in tutto il mondo 172 milioni di dollari, ma che non bastano certo per arrivare a pari, visto che dovrebbe incassare addirittura 750. E intanto in Cina viene massacrato dalla commedia locale “Lost in Stars”, che ha appena toccato un incasso globale da monomercato di 320 milioni di dollari!

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 3

Da noi però “Indiana Jones e il quadrante del destino” seguita a essere primo anche nella afosa giornata di ieri con 319 mila euro, 40 mila spettatori e un totale di 3,7 milioni di euro. Più di mezzo milione di italiani lo hanno già visto. Mentre “Insidious – La porta rossa” scende addirittura al terzo posto con 147 mila euro, 18 mila spettatori e un totale, in tre giorni, di 482 mila euro.

INSIDIOUS - LA PORTA ROSSA

Risale invece, al secondo posto, grazie ai bambini, “Elemental” della Disney/Pixar con 159 mila euro, 21 mila spettatori e un totale di 4,2 milioni di euro. Il totale globale del film è di 200 milioni di dollari. Quarto posto per il cartoon della Dreamworks, “Ruby Gillman la ragazza con i tentacoli”, che sarebbe poi un kraken teenager, con 108 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 303 mila euro in tre giorni.

insidious 5.

Segue al quinto posto il thriller di Robert Rodriguez “Hypnotic” con Ben Affleck, con 34 mila euro, 5 mila spettatori, un totale di 74 mila euro. Più sotto troviamo “The Flash” con 28 mila euro, “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 27 mila euro, ottavo “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki, che fa tutto un altro effetto al cinema,23 mila euro, “Fidanzata in affitto” con Jennifer Lawrence, 20 mila euro. All'11 e al 12 posto ci sono i due film italiani: “Rido perché ti amo” con 14 mila euro e “Raffa” di Daniele Luchetti con 13 mila euro. Non c’è nemmeno un film italiano tra i primi dieci. Uffa…

